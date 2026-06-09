Ολοκληρώθηκε πρόσφατα η εκδίκαση όλων των δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με την έκδοση επτά προσώπων που συνελήφθησαν στην Κυπριακή Δημοκρατία, δυνάμει ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης, για διεθνή απάτη με λεία περίπου 700 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη Νομική Υπηρεσία, τα επτά πρόσωπα συνελήφθησαν στις 27 Οκτωβρίου 2025, στη Λεμεσό, και οπόταν και έλαβε χώρα παγκύπρια, συντονισμένη κοινή επιχείρηση μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Βελγίου.

Η υπόθεση αφορά σε καταγγελίες που έγιναν σε Γαλλία και Βέλγιο ότι, ομάδα οργανωμένων προσώπων, μεταξύ αυτών τα επτά εκζητούμενα πρόσωπα, χρησιμοποιώντας εφαρμογές, εξαπατούσαν διάφορους χρήστες του Διαδικτύου να προβούν σε επενδύσεις, πείθοντας τους να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή τους συγκεκριμένο λογισμικό, με το οποίο μπορούσε να ελεγχθεί η πρόσβαση σε αυτόν, και δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς εκ μέρους των θυμάτων προέβαιναν σε ψεύτικες επενδύσεις που απέφεραν ψεύτικες αποδόσεις. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, στην πραγματικότητα τα χρήματα μεταφέρονταν σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από την οργανωμένη αυτή ομάδα και ακολούθως, γινόταν ξέπλυμα των χρημάτων αυτών μέσω αλυσίδων (blockchains).

Κατά την ακροαματική διαδικασία, τόσο πρωτοδίκως όσο και κατ’ έφεση, οι εκζητούμενοι ήγειραν αρκετά νομικά ζητήματα προσδοκώντας στην μη εκτέλεση των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης. Οι θέσεις των εκζητουμένων απορρίφθηκαν και τα πρόσωπα εκδόθηκαν σε Βέλγιο και Γαλλία.

Για τον χειρισμό των ευρωπαϊκών ενταλμάτων σύλληψης συστάθηκε ομάδα νομικών λειτουργών αποτελούμενοι από τις Δικηγόρους της Δημοκρατίας κ.κ. Λουΐζα Σίγαρ, Στάλω Παπουή, Νικολέτα Παπούτσα και Μαρίνα Φωτιάδου.