Με την αντεξέταση του ποινικού ανακριτή, Ανδρέα Ανδρέου, από τον Κώστα Νικολαΐδη, συνήγορο της τέταρτης κατηγορούμενης, λειτουργού των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, για την υπόθεση αυτοχειρίας του 14χρονου Στυλιανού τον Σεπτέμβριο του 2019, συνεχίστηκε την Τρίτη η διαδικασία ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Κατά την έναρξη της αντεξέτασης, ο κ. Νικολαΐδης υπέδειξε ότι στην ανακριτική κατάθεση της κατηγορούμενης ανέφερε ότι είχε εργαστεί ως συντονίστρια δημοσίου βοηθήματος στο γραφείο ΥΚΕ Λατσιών το 2012, με αποσπασμένους υπαλλήλους για το εν λόγω βοήθημα.

Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρέου είπε ότι ο ρόλος συντονίστριας σήμαινε ότι αναπλήρωνε την προϊστάμενη και ότι είχε ενημέρωση για την υπόθεση, έχοντας υπό την εποπτεία της άλλους λειτουργούς.

Ο κ. Νικολαΐδης ανέφερε στη συνέχεια ότι στη δική της κατάθεση η προϊστάμενη του γραφείου ΥΚΕ Λατσιών παραδέχθηκε ότι έδινε συνεχώς οδηγίες στην κατηγορούμενη 3 για την υπόθεση Στυλιανού, χωρίς να εμπλέκει την κατηγορούμενη 4. Προσέθεσε πως συνεπεία των ανωτέρω η προϊστάμενη είχε άμεση πρόσβαση στον φάκελο του Στυλιανού και ήταν επιφορτισμένη με τη φροντίδα και την προστασία του. Ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι αν η κατηγορούμενη ήταν μόνο συντονίστρια δημοσίου βοηθήματος δεν θα είχε ενημέρωση για την υπόθεση.

Ο κ. Νικολαΐδης υπέβαλε τη θέση ότι η προϊστάμενη των ΥΚΕ Λατσιών παραδέχθηκε την ύπαρξη του φακέλου αλλά και ότι κατά διαστήματα τον επιθεωρούσε για συγκεκριμένα περιστατικά που προέκυπταν, και λάμβανε ενημέρωση για την οικογένεια από την κατηγορούμενη 3, χωρίς να κάνει αναφορά στην κατηγορούμενη 4, ενώ ενημέρωνε και τη διευθύντρια των ΥΚΕ έχοντας γνώση για τον φάκελο.

Σχετικά με συνάντηση για την υπόθεση Στυλιανού, στην οποία συμμετείχε η κατηγορούμενη 4, ο συνήγορος υπεράσπισης υπέβαλε τη θέση ότι η συμμετοχή της ήταν αποτέλεσμα οδηγιών που έλαβε στη βάση της ιεραρχίας, ως προς την οποία ο κ. Ανδρέου αντιπαρέβαλε ότι η κατηγορούμενη συμμετείχε λόγω του ότι είχε γνώση του θέματος και συμμετείχε ως ενδιάμεση λειτουργός.

Ο κ. Νικολαΐδης υπέβαλε τη θέση ότι η κατηγορούμενη 4 δεν λειτούργησε ως αντικαταστάτρια της προϊσταμένης κατά τη διάρκεια της προαφυπηρετικής άδειας της τελευταίας, θέση με την οποία διαφώνησε ο κ. Ανδρέου, σημειώνοντας πως η κατηγορούμενη 4 άσκησε καθήκοντα αντικαταστάτριας μέχρι τον διορισμό της επόμενης προϊστάμενης.

Ο κ. Νικολαΐδης υπέβαλε τη θέση ότι δεν υπάρχει απόδειξη ότι η κατηγορούμενη 4 είχε εμπλοκή στην εν λόγω υπόθεση ή ότι έχει παραλείψει οτιδήποτε, με τον κ. Ανδρέου να διαφωνεί, λέγοντας πως φαίνεται να έγινε συνεδρίαση για την υπόθεση στην οποία συμμετείχε. Προσέθεσε ότι από τη στιγμή που κατονομάζεται ως συντονίστρια ΥΚΕ Λατσιών, κακώς δεν επόπτευε την υφιστάμενή της, κατηγορούμενη 3.

Ο κ. Νικολαΐδης υπέδειξε στη συνέχεια υπηρεσιακές καταχωρήσεις της κατηγορούμενης 3, σε καμία από τις οποίες δεν εμφανίζεται το όνομα της κατηγορούμενης 4. Εξαίρεση, όπως είπε, αποτέλεσε συνεδρία στην οποία συμμετείχε η κατηγορούμενη 4 με θέμα συζήτησης την προετοιμασία πολυθεματικής συνάντησης στο Υπουργείο Παιδείας για την υπόθεση του Στυλιανού. Ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι ως συντονίστρια και επόπτρια της κατηγορούμενης 3, η κατηγορούμενη 4 θα έπρεπε να ενημερώνεται για την υπόθεση.

Ο συνήγορος υπεράσπισης υπέδειξε ότι η οικογένεια του Στυλιανού δεν επιβλεπόταν ως περίπτωση δημοσίου βοηθήματος, με τον κ. Ανδρέου να απαντά πως πράγματι δεν επιβλεπόταν ως τέτοια.

Ερωτηθείς σε ποια μαρτυρία βασίζονται οι κατηγορίες κατά της κατηγορουμένης 4, ο κ. Ανδρέου απάντησε ότι πρόκειται κυρίως για παραλείψεις, προσθέτοντας ότι σε όλους τους κατηγορούμενους διαβάστηκαν όλα τα αδικήματα για τα οποία εξετάζονταν.

Σχετικά με ιατρική έκθεση για την ψυχολογική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του Στυλιανού που διεξήχθη στο πλαίσιο της ποινικής ανάκρισης, ο κ. Νικολαΐδης υπέβαλε τη θέση ότι το όνομα της κατηγορούμενης 4 δεν εμφανίζεται πουθενά, θέση με την οποία συμφώνησε ο μάρτυρας.

«Από την όλη μαρτυρία των ποινικών ανακριτών δεν μπορεί να αναφερθεί ότι υπήρξε συνειδητή, υποκειμενική ή εσκεμμένη απόφαση από την κατηγορούμενη να δράσει ή να παραλείψει να δράσει παραγνωρίζοντας το καθήκον που δεν είχε για την υπόθεση Στυλιανού», σημείωσε σχετικά, με τον κ. Ανδρέου να υποστηρίζει ότι το εσκεμμένο προκύπτει από εθελοτυφλία έναντι των προβλημάτων που ήταν γνωστό ότι υπήρχαν.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, στις 11:00 π.μ.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αφορά τον τραγικό θάνατο του 14χρονου Στυλιανού Κωνσταντίνου τον Σεπτέμβριο του 2019 και εξετάζει κατά πόσο υπήρξαν ευθύνες τόσο εντός της οικογένειας όσο και από πλευράς κρατικών υπηρεσιών.

Η διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως στο κατά πόσο υπήρξαν περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης μέσα στην οικογένεια, εάν η μητέρα γνώριζε περιστατικά και δεν τα κατήγγειλε, καθώς και στο εάν οι αρμόδιοι λειτουργοί των ΥΚΕ αξιολόγησαν και χειρίστηκαν επαρκώς τις πληροφορίες που είχαν ενώπιόν τους.

ΚΥΠΕ