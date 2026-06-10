Σε συστάσεις για μέτρα αυτοπροστασίας για ελαχιστοποίηση των κινδύνων από έντονα καιρικά φαινόμενα προχωρεί η Πολιτική Άμυνα μετά από την ανακοίνωση του Τμήματος Μετεωρολογίας για μεμονωμένες ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι, που αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ορεινά και περιοχές στο εσωτερικό.

Για την πρόληψη των επιπτώσεων από πλημμύρες, οι πολίτες καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα φρεάτια και οι υδρορροές δεν είναι φραγμένα, να στερεώσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να προετοιμαστούν με σακιά άμμου αν βρίσκονται σε ευπαθείς περιοχές.

Σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων, συστήνεται ο περιορισμός μετακινήσεων και η αποφυγή εργασίας σε υπόγειους χώρους.

Κατά τη διάρκεια πλημμύρας, οι πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν υπόγειους χώρους και να μετακινηθούν σε ασφαλή σημεία. Αποφεύγεται η διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων είτε με τα πόδια είτε με οχήματα, ενώ η παραμονή κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές κατολισθήσεων είναι επικίνδυνη.

Μετά την πλημμύρα, συστήνεται αποφυγή πλημμυρισμένων περιοχών λόγω κινδύνων από σπασμένα οδοστρώματα ή μολυσμένα νερά, ενώ οι εργασίες αποκατάστασης πρέπει να ξεκινούν μόνο αφού διασφαλιστεί η ασφάλεια από τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά μέτρα αυτοπροστασίας από ανεμοστρόβιλους, στο σπίτι, οι πολίτες καλούνται να απομακρύνουν ή να στερεώσουν αντικείμενα στην αυλή, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να απομακρυνθούν από γυαλιά που μπορεί να σπάσουν.

Στην ύπαιθρο, συνιστάται η απομάκρυνση από τη διαδρομή του ανεμοστρόβιλου, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας απομάκρυνσης, προτείνεται να ξαπλώσουν μπρούμυτα σε κάποιο κοίλωμα, προστατεύοντας το κεφάλι.

Σε σχέση με ισχυρούς ανέμους, η Πολιτική Άμυνα συμβουλεύει τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, να απομακρύνουν ή να στερεώνουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν και να κλείνουν πόρτες και παράθυρα.

Επιπλέον, συνίσταται η αποφυγή δραστηριοτήτων σε θαλάσσιες περιοχές και κάτω από δέντρα ή μπαλκόνια. Οι εργοδότες καλούνται να προστατεύουν τους εργαζομένους σε εξωτερικούς χώρους, αναστέλλοντας προσωρινά τις εργασίες όπου χρειάζεται.