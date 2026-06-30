Τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν χθες προληπτικά στο Νοσοκομείο Λάρνακας, παρουσιάζοντας συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και αναπνευστικά προβλήματα, μετά την πολύωρη επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε εργοστάσιο κατεψυγμένων τροφίμων στη βιομηχανική περιοχή Αραδίππου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η κλήση για την πυρκαγιά λήφθηκε στις 13:22, με την πυρκαγιά να τίθεται υπό έλεγχο στις 20:53 και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να καταφέρνουν να προστατέψουν γειτνιάζοντα εργοστάσια που κινδύνεψαν.

«Ανταποκρίθηκαν οι Πυροσβεστικοί Σταθμοί Επαρχίας Λάρνακας, Λευκωσίας και ΕΜΑΚ με οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, δύο οχήματα αναπνευστικών συσκευών, μια υδραυλική τηλεσκοπική πλατφόρμα και το προωθημένο κέντρο διοίκησης του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Υπηρεσίας», αναφέρεται.

Επίσης την Πυροσβεστική υποστήριξαν το Τμήμα Δασών και η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας διαθέτοντας από ένα όχημα μεταφοράς νερού, λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συνεργείο επιφυλακής της ΑΗΚ και η Υπηρεσία Ασθενοφόρων με όχημα σε επιφυλακή.

«Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το εργοστάσιο και το περιεχόμενο του υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, πριν η πυρκαγιά τεθεί υπό έλεγχο στις 20:53», σημειώνεται.

Προστίθεται ότι κινδύνεψαν και προστατεύτηκαν γειτνιάζοντα εργοστάσια.

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρία μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που παρουσίασαν συμπτώματα θερμικής εξάντλησης και αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο ΤΑΕΠ του Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ