Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στο Τμήμα Δασών καθώς λίγο μετά το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά κοντά σε κατοικίες στα Πυργά της επαρχίας Λάρνακας.

Όπως αναφέρθηκε στο philenews, αμέσως εφαρμόστηκε το σχέδιο Αστραπή και στη μάχη με τη φωτιά τέθηκα και πέντε εναέρια μέσα.

Στο σημείο έσπευσαν 11 οχήματα και δύο καδενοφόρα του Τμήματος Δασών για κατάσβεση της φωτιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό την επιχειρησιακή του ευθύνη.

Παράλληλα υποστηρίζουν στην κατάσβεση και δυνάμεις της Πυροσβεστικής από τους σταθμούς Λάρνακας και Λευκωσίας, με 4 οχήματα.

Το επεισόδιο χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο ως μεγάλο, όμως με την άμεση ανταπόκριση των δυνάμεων κατάσβεσης φαίνεται να έχουν αποφευχθεί τα χειρότερα.