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Κίτρινη προειδοποίηση για εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στις 14:00 την Πέμπτη 6 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 16:30 της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές του εσωτερικού.

Η πρόγνωση του καιρού:

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής χαμηλής νέφωσης και της αραιής ομίχλης ή και ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν κυρίως νοτιοανατολικοί ως νοτιοδυτικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και παροδικά το απόγευμα στα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο σταδιακά στα προσήνεμα θα καταστεί λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ στις παράλιες περιοχές παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη, ιδιαίτερα σε περιοχές στα ανατολικά και το εσωτερικό. Οι άνεμοι θα εξασθενίσουν και θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες την Παρασκευή πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται σε επίπεδα κοντά και λίγο πιο πάνω από τα κανονικά για την εποχή.