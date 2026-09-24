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Το επόμενο Cyberness αλλάζει σκηνικό και μεταφέρει την ατμόσφαιρα της Άγριας Δύσης στην καρδιά της Λεμεσού. Αυτόν τον Οκτώβριο, το Kolla υποδέχεται ένα θεματικό διήμερο με western αισθητική, μουσική, δημιουργία και όλα όσα έχουν κάνει το event σημείο συνάντησης για την πόλη.

Το Cyberness: Wild West Market θα πραγματοποιηθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2026, από τις 16:00 έως τις 23:00 και τις δύο ημέρες. Για δύο απογεύματα και βράδια, η Kolla μεταμορφώνεται σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα Άγριας Δύσης, όπου η τοπική δημιουργικότητα, η μουσική, το φαγητό και η ψυχαγωγία συναντιούνται.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν περισσότερους από 150 τοπικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς, με επιλογές που περιλαμβάνουν χειροποίητες δημιουργίες, μόδα, τέχνη και πρωτότυπα προϊόντα. Ανάμεσα στις αγορές τους, θα μπορούν να απολαύσουν street food και γλυκά, να επισκεφθούν τα bars για cocktails και ποτά ή να μείνουν για τα DJ sets και τις ζωντανές εμφανίσεις που θα δώσουν τον ρυθμό στο διήμερο.

Η εμπειρία, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πάγκους του market. Εγκαταστάσεις και θεματικοί χώροι εμπνευσμένοι από την Άγρια Δύση θα μεταμορφώσουν την εικόνα και την ατμόσφαιρα του Kolla, ενώ workshops και δημιουργικές δραστηριότητες θα δώσουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά. Παράλληλα, θα λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένη παιδική ζώνη, με οικογενειακή ψυχαγωγία καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, καθιστώντας το διήμερο κατάλληλο για επισκέπτες όλων των ηλικιών.

Η είσοδος είναι δωρεάν και τα κατοικίδια είναι ευπρόσδεκτα, ενώ οι επισκέπτες ενθαρρύνονται να ντυθούν στο πνεύμα της Άγριας Δύσης. Είτε έρθουν για να εξερευνήσουν το market είτε για να απολαύσουν το φαγητό είτε για να μείνουν μέχρι αργά για τη μουσική, θα έχουν πολλά να ανακαλύψουν και να απολαύσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς.

Στον πυρήνα του Cyberness βρίσκεται μια απλή ιδέα: να προσφέρει στους ανεξάρτητους δημιουργούς έναν χώρο όπου μπορούν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να γίνουν γνωστοί σε ένα ευρύτερο κοινό, δημιουργώντας παράλληλα μια εμπειρία που προσκαλεί τον κόσμο να συμμετέχει, να ανακαλύπτει και να περνά όμορφα. Το θέμα αλλάζει σε κάθε διοργάνωση, όμως ο συνδυασμός δημιουργικότητας, κοινότητας και ψυχαγωγίας παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της ταυτότητας του Cyberness.

Για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέτες σε μελλοντικές διοργανώσεις, περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες εδώ:

https://kolla.com/cybernessmarket

Για νέα και το πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, ακολουθήστε την Kolla στο Instagram:

https://www.instagram.com/kolla.cy