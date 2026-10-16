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Έχετε βαρεθεί να μπαίνετε σε ιστοσελίδες και να αντικρίζετε «τοίχους» από ατέλειωτο κείμενο και στατικές φωτογραφίες; Στην ψηφιακή εποχή, η προσοχή μας διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο γεννήθηκε το Scrollytelling, μια νέα εμπειρία που μετατρέπει την ανάγνωση σε μια διαδραστική, σχεδόν κινηματογραφική εμπειρία. Αυτή την εμπειρία εγκαινιάζει από σήμερα το philenews.

Η λέξη Scrollytelling είναι ένας συνδυασμός του Scrolling (η κίνηση που κάνουμε με το ποντίκι ή το δάχτυλό μας στην οθόνη) και του Storytelling (η αφήγηση ιστοριών).

Με απλά λόγια είναι μια ιστορία που ζωντανεύει και εξελίσσεται μόνο όταν εσείς σκρολάρετε.

Αντί να κάνετε κλικ σε κουμπιά, να αλλάζετε σελίδες ή να πατάτε “Play” σε ένα βίντεο, εσείς έχετε τον απόλυτο έλεγχο. Καθώς προχωράτε προς τα κάτω, τα κείμενα εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή, οι εικόνες αλλάζουν, μεγεθύνονται ή κινούνται και τα γραφήματα και οι χάρτες μεταμορφώνονται δυναμικά για να σας εξηγήσουν δύσκολα δεδομένα.

Γιατί είναι το «μέλλον» της παρουσίασης πληροφοριών

Το Scrollytelling δεν γίνεται απλώς για εντυπωσιασμό. Έχει ουσιαστικά πλεονεκτήματα:

Εσείς ορίζετε την ταχύτητα: Θέλετε να διαβάσετε γρήγορα; Σκρολάρετε γρήγορα. Θέλετε να σταθείτε σε μια λεπτομέρεια; Σταματάτε το scroll και η εικόνα «παγώνει» εκεί που θέλετε. Τα δύσκολα γίνονται απλά: Αντί για έναν περίπλοκο πίνακα με αριθμούς, βλέπετε τα δεδομένα να σχηματίζονται βήμα-βήμα μπροστά στα μάτια σας. Γίνεστε μέρος της εμπειρίας: Δεν είστε παθητικοί αναγνώστες. Το χέρι σας καθοδηγεί τη ροή της ιστορίας.

Κάντε «κλικ» στο link που ακολουθεί και θα δείτε αρκετές ιστορίες όπου απλά άρθρα έχουν μεταμορφωθεί σε Scrollytelling.