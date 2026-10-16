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Η Κύπρος, σε επίπεδο διακομματικής εξουσίας, είναι από τις λίγες χώρες που δεν έβγαλαν άχνα για όσα συνέβησαν στη Γάζα μετά την 7η Οκτωβρίου. Για όσα συμβαίνουν στη Δυτική Όχθη, τις επιθέσεις εποίκων, τις κατεδαφίσεις σχολείων και σπιτιών, την ανέγερση παράνομων εποικιστικών συγκροτημάτων. Για την ισοπέδωση της Λωρίδας και τη σφαγή αμάχων, για την εδραίωση του απαρτχάιντ.

Αυτή η σιωπή δεν έφτανε, φαίνεται, στο Ισραήλ και στους εδώ συμμάχους του. Έτσι, εγκαθιδρύθηκε από τον ΔΗΣΥ, το ΔΗΚΟ και το ΕΛΑΜ, σε συνεργασία με την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, το κυπριακό παράρτημα του Transatlantic Friends of Israel. Τα ίδια κόμματα προχώρησαν και στην εγκαθίδρυση ομάδας βουλευτών για συνεργασία με το ίδρυμα Israel Allies Foundation-Europe.

Αυτό ξεπερνά τα όρια μιας διακρατικής συμμαχίας που άρχισε από την εποχή του Χριστόφια και ενισχύθηκε λόγω της κόντρας Ισραήλ και Τουρκίας. Πλέον και με βούλα, τα τρία αυτά κόμματα είναι περίπου υποχρεωμένα να προωθούν τα συμφέροντα του Ισραήλ στην Κύπρο και στην Ευρώπη -όχι μόνο τα κοινά. Να αναμένουμε και παράρτημα για φίλους του άλλου γενοκτονικού κράτους της περιοχής, της Τουρκίας; Χρειαζόταν η Κύπρος εβραϊκό λόμπι;

ΑΛ.ΜΙΧ.