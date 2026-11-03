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Οι εντατικοί έλεγχοι από το Τμήμα Φορολογίας σε κέντρα αναψυχής έχουν παρενέργειες και πιο συγκεκριμένα προκαλούν την αντίδραση του επίσημου εκφραστικού σώματός τους.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του «Φ» και οι οποίες δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, από την υλοποίηση των ψηφισθέντων νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση και μέσα σε ένα βάθος χρόνου έξι μηνών, λειτουργοί του Τμήματος έχουν προβεί σε 1.200 επιτόπιους ελέγχους σε κέντρα αναψυχής.

Αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου, ασφαλώς, είναι να διαπιστωθεί κατά πόσον οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων προχωρούν σε έκδοση αποδείξεων και τιμολογίων και κατ’ επέκταση κατά πόσον συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και δεν φοροδιαφεύγουν.

Οι έλεγχοι αυτοί έχουν προκαλέσει δυσαρέσκεια ιδιοκτητών κέντρων αναψυχής. Ο «Φ» τα προηγούμενα 24ωρα έγινε αποδέκτης παραπόνων από κύκλους που πρόσκεινται στον κλάδο, τα οποία πήραν επίσημη μορφή χθες.

Ο λόγος για την ανακοίνωση του Παγκυπρίου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), μέσω της οποίας εκφράζονται οι θέσεις του για τα νέα δεδομένα. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της ανακοίνωσης, σημείο τριβής είναι η μεθοδολογία που απαιτεί το Τμήμα Φορολογίας να υιοθετηθεί από τους ιδιοκτήτες για τους ελέγχους.

Το σημείο τριβής

Οι ιδιοκτήτες κέντρων αναψυχής εκφράζουν δυσαρέσκεια για την απαίτηση προκειμένου να χρησιμοποιούν συγκεκριμένο τερματικό ηλεκτρονικών πληρωμών για την έκδοση αποδείξεων.

Πρόκειται για τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Σήμανσης (ΦΗΜΣ) που προνοείται από τη νομοθεσία. Είναι ηλεκτρονική συσκευή που συνδέεται με το σύστημα έκδοσης αποδείξεων ή τιμολογίων μιας επιχείρησης και δημιουργεί μοναδική ηλεκτρονική σήμανση για κάθε παραστατικό.

Το ΦΗΜΣ, όπως επισημαίνεται από γνώστες του σκοπού της χρήσης του, επιτρέπει στους ελεγκτές του Τμήματος Φορολογίας να ελέγχουν την ορθότητα των παραστατικών και να εντοπίζουν ενδεχόμενες παρατυπίες.

Ωστόσο, ο ΠΑΣΙΚΑ υποστηρίζει ότι η απαίτηση αυτή, όχι μόνο επιβαρύνει με €550 ευρώ την κάθε επιχείρηση, αλλά χαρακτηρίζουν εμμέσως το σύστημα αυτό ως παρωχημένο («νομοθεσία που παρέμενε ανενεργή για 17 χρόνια»), υποδεικνύοντας τη χρήση πιο σύγχρονων μεθόδων (cloud).

Τα αιτήματα

Ο ΠΑΣΙΚΑ ζητά «αντικειμενική αξιολόγηση νεότερων τεχνολογικών προτάσεων, όπως τα συστήματα cloud, τα οποία», σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, «παρέχουν τις ίδιες εγγυήσεις στο κράτος με πολύ χαμηλότερο κόστος».

Αξιώνει, επίσης, την αναστολή της διαδικασίας, αλλά και διασφάλιση «ότι δεν θα επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα ή κυρώσεις στις επιχειρήσεις» μέχρι να εξευρεθεί λύση για το όλο ζήτημα και υπάρξει συμφωνία για το μηχάνημα τιμολόγησης. Επιπλέον, ζητά τροποποίηση της νομοθεσίας.

Συνάντηση με Μαρκίδη

Ο ΠΑΣΙΚΑ απέστειλε ήδη επιστολή από την περασμένη εβδομάδα στον Έφορο Φορολογίας, Σωτήρη Μαρκίδη, προκειμένου να θέσει ενώπιον του τα ζητήματα που προκύπτουν. Υπήρξε άμεση ανταπόκριση και η συνάντηση έχει διευθετηθεί, με τις πληροφορίες μας να αναφέρουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας.

Θέμα συμβατότητας

Ο «Φ» επικοινώνησε χθες με τον Έφορο Φορολογίας για το θέμα, ζητώντας διευκρινίσεις για τα όσα εγείρει ο ΠΑΣΙΚΑ. Ο κ. Μαρκίδης μας ανέφερε πως το Τμήμα Φορολογίας «εφαρμόζει τη νομοθεσία» και ότι ενεργεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Εξήγησε, ακόμη, ότι το Τμήμα είναι πρόθυμο να ακούσει τις θέσεις του ΠΑΣΙΚΑ, «γι’ αυτό και αποδεχθήκαμε αμέσως να συναντήσουμε εκπροσώπους του», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το επίμαχο θέμα με τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Σήμανσης (ΦΗΜΣ), ο κ. Μαρκίδης επανέλαβε ότι το Τμήμα του οποίου προΐσταται εφαρμόζει ακριβώς ό,τι προνοείται στη νομοθεσία.

Μάλιστα, όπως μας εξήγησε, ήδη οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος, ειδικοί σε τέτοιες τεχνολογίες, έχουν εξετάσει όσα θέτει ο ΠΑΣΙΚΑ κι έχουν διαπιστώσει ότι το σύστημα cloud δεν είναι συμβατό και δεν επιτρέπει την καταγραφή των αποδείξεων και των τιμολογίων, ούτε και τον αποτελεσματικό έλεγχο.

Ο κ. Μαρκίδης, κατόπιν ερωτήματός μας, ξεκαθάρισε ότι σε περιπτώσεις που λειτουργοί του Τμήματος Φορολογίας διαπίστωσαν πως ιδιοκτήτες κέντρων είχαν σύστημα cloud, δόθηκε στους τελευταίους προθεσμία για να συμμορφωθούν. Ξεκαθάρισε ότι το Τμήμα «δεν ενήργησε καταχρηστικά».

Οδηγίες για διακριτικότητα

Αν και ο ΠΑΣΙΚΑ στη χθεσινή του ανακοίνωση τηρεί αυστηρά υπεύθυνη στάση, εντούτοις μέλη του τις προηγούμενες ημέρες είχαν εκφράσει προβληματισμό για το γεγονός πως οι έλεγχοι είναι μεγάλοι σε αριθμό και γίνονται Σαββατοκύριακα, πράγμα που -όπως υποστηρίζουν- σημαίνει πως υπάρχουν και αυξημένες υπερωριακές αποζημιώσεις για τους λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας. Την ίδια στιγμή η απάντηση που δίδεται από το Τμήμα Φορολογίας είναι ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται στα τυφλά, είναι στο πλαίσιο της νομοθεσίας, ενώ υποδεικνύεται πως είναι απόλυτα λογικά να υπάρχει έλεγχος κατά το Σαββατοκύριακο βάσει του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Τονίζεται, ταυτόχρονα, ότι οι λειτουργοί του Τμήματος έχουν οδηγίες να είναι ιδιαίτερα διακριτικοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιστολή στη Βουλή για νομοθετική ρύθμιση

«Στηρίζει απόλυτα την πάταξη της φοροδιαφυγής, όμως η νομοθεσία οφείλει να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ) με υπόμνημά του προς τα μέλη της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, που φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα του, Φάνου Λεβέντη, ζητά νομοθετική ρύθμιση για να τροποποιηθεί το υφιστάμενο νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με την «διασύνδεση ταμειακών μηχανών».

Το υπόμνημα που εξασφάλισε ο «Φ» και παρουσιάζει στο παρόν δημοσίευμα αναφέρει τα ακόλουθα: «Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α.) επιθυμεί με το παρόν υπόμνημα να θέσει ενώπιόν σας ένα εξαιρετικά επείγον ζήτημα που απειλεί βιοποριστικά τις επιχειρήσεις του Τομέα μας, εξαιτίας της μονομερούς και τεχνολογικά αναχρονιστικής εφαρμογής της νομοθεσίας για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το Τμήμα Φορολογίας με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης 224/2010.

Η σχετική πρόνοια παρέμεινε ανενεργή για δεκαεπτά ολόκληρα έτη. Σήμερα, το Κράτος απαιτεί την άμεση εφαρμογή της, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις να εγκαταστήσουν μια συγκεκριμένη, παρωχημένη τεχνολογική λύση με δυσανάλογο οικονομικό κόστος, το οποίο ανέρχεται περίπου στα €550 ανά σημείο πώλησης (POS).

Σημειώνεται ότι έχουν ήδη κατατεθεί στο Τμήμα Φορολογίας εναλλακτικές, σύγχρονες προτάσεις από παρόχους τεχνολογίας (όπως cloud-based λογισμικά). Οι λύσεις αυτές εξασφαλίζουν πλήρως το αδιάβλητο των δεδομένων και τον φορολογικό έλεγχο, χωρίς όμως να επιβαρύνουν οικονομικά τις επιχειρήσεις. Η άρνηση αποδοχής τους με μοναδική δικαιολογία το «γράμμα του υφιστάμενου νόμου» αποτελεί τροχοπέδη για την αγορά.

Ως εκ τούτου, ζητούμε την άμεση παρέμβαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για τα ακόλουθα:

1. Αυτεπάγγελτη Εξέταση του Θέματος: Την άμεση εγγραφή και συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή σας, με την κλήση του Εφόρου Φορολογίας και των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε να αναλυθούν τα τεχνικά και οικονομικά δεδομένα.

2. Νομοθετική Τροποποίηση (Τεχνολογική Ουδετερότητα): Την προώθηση περιορισμένης νομοθετικής τροποποίησης, ώστε ο νόμος να μην επιβάλλει συγκεκριμένο τύπο μηχανήματος, αλλά να επιτρέπει οποιαδήποτε συμβατή, σύγχρονη ψηφιακή λύση διασφαλίζει τις υποχρεώσεις έναντι του κράτους.

3. Θεσμοθέτηση Μεταβατικής Περιόδου: Την άσκηση πίεσης για την άμεση αναστολή επιβολής οποιωνδήποτε προστίμων ή κυρώσεων στις επιχειρήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση των εναλλακτικών λύσεων και η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση.

Ο ΠΑ.Σ.Ι.Κ.Α. στηρίζει απόλυτα την πάταξη της φοροδιαφυγής, όμως η νομοθεσία οφείλει να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο και να προστατεύει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων από αχρείαστες δαπάνες ιδιαίτερα εν μέσω τεράστιων δυσκολιών βιωσιμότητας. Είμαστε στη διάθεσή σας για να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας στην Επιτροπή σας».