Εκστρατεία συλλογής υπογραφών ενάντια στην απόφαση της «κυβέρνησης» για μη εφαρμογή της χειμερινής ώρας άρχισε η τ/κ συνδικαλιστική πλατφόρμα, που χθες το πρωί πραγματοποίησε εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από τη «Βουλή», η οποία συνεδρίασε για πρώτη φορά μετά τις θερινές διακοπές.



Η πρόεδρος της συντεχνίας των Τ/κ καθηγητών, Σελμά Εϊλέμ κάλεσε όλη την κοινωνία να συνδράμει στον αγώνα τους και την «κυβέρνηση» να «στήσει αφτί» στην κοινή γνώμη. Σχολιάζοντας τα εγκαίνια του «συνδέσμου που ίδρυσε το ΑΚΡ» στην Κύπρο από τον Τούρκο αναπληρωτή πρωθυπουργό, αρμόδιο για θέματα Κύπρου, Ρετζέπ Ακντάγ και τη δήλωση Ακντάγ ότι στα κατεχόμενα υπάρχουν 100.000 ψηφοφόροι εκ Τουρκίας, η κ. Εϊλέμ είπε ότι αυτά όλα δείχνουν πως η τ/κ κοινότητα οδηγείται σε αφανισμό. «Προσκαλούμε όλους να αγωνιστούμε από κοινού σε αυτές τις πιέσεις και την προσπάθεια για εξαφάνιση και να πούμε στοπ», δήλωσε.

Διαβάζοντας την κοινή ανακοίνωση των 33 οργανώσεων, συνδέσμων, επιμελητηρίων, πολιτικών κομμάτων που συμμετείχαν ή στήριζαν την εκδήλωση, ο πρόεδρος της συντεχνίας Ντεβ-Ις, Χασάν Φελέκ είπε ότι συγκεντρώθηκαν για να δείξουν ότι η κοινή γνώμη αντιδρά και δεν πρόκειται σε κοινωνικό επίπεδο να αποδεχθεί την εφαρμογή της καλοκαιρινής ώρας, προειδοποιώντας την «κυβέρνηση», που -όπως είπε- αντί να λύνει προβλήματα, δημιουργεί περισσότερα. Η απόφαση αυτή, ανέφερε ο κ. Φελέκ, θα επηρεάσει το σύνολο της κοινωνίας και εάν εφαρμοστεί θα είναι εμπαιγμός του κόσμου, του οποίου η άποψη δεν λήφθηκε υπόψη και ούτε ρωτήθηκε η άποψη των πολιτών για το θέμα της ώρας.



Μεταξύ άλλων, πρόσθεσε, «η εφαρμογή μιας τέτοιας απόφασης είναι ασέβεια προς τη μνήμη των νεκρών του περσινού οδικού δυστυχήματος, θα θέσει σε κίνδυνο χιλιάδες μαθητές και εργαζόμενους που θα αναγκαστούν να πηγαίνουν σχολείο ή δουλειά μέσα στο σκοτάδι, θα δημιουργήσει χάος με τα ωράρια εργασίας, μια κοινότητα που προσπαθεί να ενσωματωθεί στη διεθνή κοινότητα θα την απομονώσει ακόμη περισσότερο, θα αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας κ.ά.».



Πηγή: Ο Φιλελεύθερος