Συνήθως τις Δευτέρες οι μαθητές και οι καθηγητές μπαίνουν βαριεστημένοι στις σχολικές τάξεις. Σήμερα όμως η μέρα στο Α΄ Λύκειο Κύκκου άρχισε πολύ πιο όμορφα και ευχάριστα: Η αυλή του σχολείου πλημμύρισε με τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, με κλασική, τζαζ και μια μεγάλη γκάμα από ποιοτικά τραγούδια.

Το πρωτοποριακό, επιτυχημένο πρόγραμμα Re-bE, το οποίο επινόησε η Αλέξια Βασιλείου, εγκαινιάστηκε σήμερα το πρωί στην παρουσία του υπουργού Παιδείας Κώστα Καδή και της γενικής διευθύντριας του υπουργείου Αίγλης Παντελάκη, των καθηγητών και των μαθητών του σχολείου.



Το Re-bE (προφέρεται ρι-μπι), είναι ένας όρος που επινόησε η Αλέξια και σημαίνει την επιστροφή στην αυθεντική μας φύση διά μέσου της μουσικής. Συνίσταται στην ακρόαση ηχογραφημένης μουσικής, σε καθημερινή βάση και σε χρόνο μη διδακτικό, αλλά και στην ενημέρωση για τη Μουσική της Ημέρας από την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου. Τα 35 επιλεγμένα σχολεία θα έχουν αυτή τη χρονιά πρόσβαση στη Μουσική της Ημέρας μέσω του Re-bE Radio, ενός ιδιωτικού διαδικτυακού ραδιοφώνου, που δημιουργήθηκε αποκλειστικά γιά το Re-bE από την Αλέξια σε συνεργασία με τον «Φιλελεύθερο», με το οποίο θα συνδέονται όλα τα σχολεία της Κύπρου.

Το Re-bE Radio θα μεταδίδει τη μουσική της ημέρας ταυτόχρονα σε όλα τα σχολεία από το υπάρχον ηχητικό σύστημά τους, καθώς τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στον χώρο του σχολείου πριν από το πρώτο μάθημα, στα διαλείμματα και κατά την αποχώρηση. Tα είδη της μουσικής είναι: Κλασική, τζαζ, μουσική κινηματογράφου, world και παραδοσιακή, το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, έργα Ελλήνων και Κυπρίων συνθετών, αυτοσχεδιαστική και πειραματική μουσική.



Εγκαινιάζοντας χθες το Μουσικό Πρόγραμμα Re-bE, ο υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Καδής τόνισε πως πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτιά που εφαρμόζει η Κύπρος σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Αλέξια Βασιλείου. «Το πρόγραμμα αυτό, που προετοιμάστηκε τα τελευταία δύο χρόνια, αποτελεί σταθμό στην εκπαιδευτική και πολιτιστική ζωή του τόπου», τόνισε ο κ. Καδής. Φέτος το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε 35 σχολεία ενώ στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι σύντομα να εφαρμοστεί παγκύπρια σε όλα τα σχολεία.

«Έχω αυτό όραμα επί 30 χρόνια, να καθιστώ τη μουσική διαθέσιμη, προσιτή σε όλους και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, τα οποία γίνονται μάρτυρες τρομακτικών γενονότων καθημερινά, όπως κι εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία τους. Χρειάζεται να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ασφαλής χώρος γι’ αυτά: η Μουσική», ανέφερε η Αλέξια Βασιλείου. Τόνισε ακόμα πως ο άλλος λόγος για τον οποίο δημιούργησε το Re-be είναι διότι «τα παιδιά και οι έφηβοι βομβαρδίζονται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από μη- μουσική, από υποπροϊόντα των οποίων οι στίχοι μιλούν για πράγματα αρνητικά. Η συνεχής επανάληψη του αρνητικού μπερδεύει και συγχύζει τα παιδιά. Στο τέλος γίνεται τέτοια πλύση εγκεφάλου, που όχι μόνο αυτά αλλά και όλοι μας νομίζουμε ότι το περιεχόμενο των στίχων των τραγουδιών αυτών περιγράφει τη ζωή τους. Μετά αυτό γίνεται η ζωή τους».

Re-bE σε εφτά χωριά της Πάφου

Η Αλέξια προσφέρει μουσική ηχογραφημένη, συναυλίες ζωντανής μουσικής, βιντεοπροβολές και διαλέξεις για να καλλιεργήσουν, να εμπνεύσουν, και να εμψυχώνουν τα παιδιά και τους εφήβους σε περιοχές όπου η μουσική ποιότητος δεν φτάνει.

Μέρος του Re-bE κοινότητες, έγινε φέτος τον Ιούνιο, σε 7 χωριά της Πάφου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Το Re-bE Ιδιωτικός Τομέα περιλαμβάνει εκτός από την Μουσική Ακρόαση, 6 έξι κατηγορίες Δημιουργικών Ασκήσεων με ασκήσεις για το Περιβάλλον, το Re-bE Περιβάλλον/ Ακουστική Οικολογία. Αυτό τον καιρό η Αλέξια σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών, προσφέρει Re-bE workshops, σε Στέγη που φιλοξενεί 27 ανήλικα, ασυνόδευτα παιδιά από Αφρικανικές χώρες.