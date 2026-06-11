Με ένα συγκινητικό και δυναμικό μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού, η Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας κατέκτησε το Πρώτο Βραβείο στον Παγκύπριο Μαθητικό Διαγωνισμό «Μαζί Σταματάμε τον Εκφοβισμό». Η διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ, το οποίο θα αξιοποιηθεί για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής εμπειρίας των μαθητών και μαθητριών.

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας σε συνεργασία με το Yianis Christodoulou Foundation και την MHV Group, με στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Το βίντεο της σχολής, με τίτλο «Σε βλέπω», ξεχώρισε ανάμεσα στις συμμετοχές για την αυθεντικότητα, τη δημιουργικότητα και τη συναισθηματική του δύναμη. Μέσα από την αφήγηση της εμπειρίας μιας μαθήτριας που βιώνει καθημερινά περιστατικά εκφοβισμού, το έργο αναδεικνύει τις ψυχολογικές επιπτώσεις του φαινομένου και υπογραμμίζει τη σημασία της κατανόησης, της αποδοχής και της έμπρακτης στήριξης στο σχολικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα θετικά σχολιάστηκε ο συμβολισμός των λευκών πετρών, που αποτυπώνουν το ψυχολογικό βάρος που συσσωρεύεται στο θύμα του εκφοβισμού. Η κορύφωση του βίντεο έρχεται όταν οι συμμαθητές σχηματίζουν το μήνυμα «Σε βλέπω», στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ενσυναίσθησης, αλληλεγγύης και ενεργού παρέμβασης. Το έργο αναδεικνύει με σαφήνεια τον καθοριστικό ρόλο των παρατηρητών και την ευθύνη όλων στην αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού.

Στη δημιουργία του βίντεο συμμετείχαν οι μαθήτριες Στυλιάνα Χαραλάμπους (ΞΕ2α), Φωτεινή Γυψιώτη (ΜΟ1β), Βασιλική Κακούρη (ΘΔΜ1), Μαρία Νεοκλέους (ΘΔΜ1β), Χρυσοβαλάντω Χριστοφή (ΘΔΜ1β) και ο μαθητής Μάριος Σκάλλα (ΘΜΓ3). Την προσπάθεια στήριξαν με ενθουσιασμό μαθητές/μαθήτριες και εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας.

Την καθοδήγηση των μαθητών και μαθητριών ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί Ελένη Ξανθουδάκη Βαρνάβα, Δήμητρα Αριστοδήμου, Μαίρη Αρμοστή και Κλεάνθης Κλεάνθους, Βοηθός Διευθυντής Α΄, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός έργου με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Το Υπουργείο Παιδείας συνεχάρη θερμά τη διεύθυνση, το εκπαιδευτικό προσωπικό και τους μαθητές και τις μαθήτριες της ΤΕΣΕΚ Μακάριος Γ΄ Λευκωσίας για τη σημαντική αυτή διάκριση, τονίζοντας ότι η επιτυχία τους αναδεικνύει τη δύναμη της δημιουργικής έκφρασης των νέων και τη συμβολή της στην καλλιέργεια μιας σχολικής κουλτούρας που βασίζεται στον σεβασμό, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη.

Η επιτυχία αυτή μεταφέρει ένα ουσιαστικό μήνυμα προς ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά όταν όλοι αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο. Μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τον εκφοβισμό.