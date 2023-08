Επισήμως, πλέον, αιτείται η Πάφος από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώριση της πρωτευούσης σημασίας της στην έλευση του Αποστόλου των Εθνών στον ευρωπαϊκό χώρο, δια της πιστοποίησης και εγγραφής της πολιτιστικής – θρησκευτικής διαδρομής «στα βήματα του Αποστόλου Παύλου, Απόστολου των Εθνών».

Μέσα από μια διαδικασία που διήρκεσε δύο και πλέον χρόνια, οι φορείς τουρισμού της επαρχίας Πάφου, διεκδικούν επίσημα πιστοποίηση και εγγραφή της εν λόγω διαδρομής στις λεγόμενες ευρωπαϊκές (Cultural Routes of the Council of Europe).

Οι Πολιτιστικές ∆ιαδροµές αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την προώθηση και διατήρηση των κοινών και διαφορετικών πολιτιστικών ταυτοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για ολόκληρη την επαρχία Πάφου, ο πολιτισμός αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο οποίο αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση.

Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στην Πάφο, αποτελούν εδώ και αρκετά χρόνια το επίκεντρο των προσπαθειών των τουριστικών φορέων για ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην επαρχία. Η προσπάθεια αυτή είχε λάβει πρόσκαιρα ιδιαίτερη ώθηση, όταν την περιοχή της στήλης του Αποστόλου Παύλου στην Κάτω Πάφο επισκέφθηκε ο τότε Πάπας Βενέδικτος, στο πλαίσια της επίσημης επίσκεψης του στην Κύπρο. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, σε επίπεδο ανάπτυξης της βιομηχανίας του θρησκευτικού τουρισμού ήταν μηδαμινά.

Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός της αναψυχής με το προσκύνημα στα μέρη της Μεσογείου από τα οποία πέρασε και κήρυξε ο Απόστολος Παύλος, εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις κύριες στοχεύσεις για τις αρχές της Πάφου στο θέμα της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της επαρχίας. Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού, σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, θα έχει ως σημείο αναφοράς τα βήματα του Αποστόλου Παύλου στο πλαίσιο του προγράμματος ΜedΜission, το οποίο ασχολείται με την προστασία και ανάδειξη των μεσογειακών σταθμών και την ανάδειξη της θρησκευτικής και πολιτισμικής σημασίας της πορείας του Αποστόλου.

Το 45 μ.Χ., οι δύο Απόστολοι Παύλος και Βαρνάβας, συνοδευόμενοι από τον Μάρκο, ταξίδεψαν από την Αντιόχεια στη Σιλεσία και από εκεί με πλοίο στην Κύπρο όπου έφτασαν στη Σαλαμίνα, που εκείνη την εποχή το μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού. Στην Πάφο, κατάφεραν να προσηλυτίσουν τον Ρωμαίο ανθύπατο, ο οποίος ασπάστηκε τη χριστιανική πίστη. Με τον τρόπο αυτό, η Κύπρος έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που κυβερνήθηκε από χριστιανό.

Σύμφωνα με την παράδοση, όταν ο Απόστολος Παύλος έφτασε στην Πάφο και άρχισε το κήρυγμα του, οι παγανιστές τον έδεσαν σε μια στήλη και τον τιμώρησαν με 39 ραβδισμούς. Μια από τις στήλες που βρίσκονται στο προαύλιο της εκκλησίας της Αγίας Κυριακής, είναι σήμερα γνωστή ως η Στήλη του Αποστόλου Παύλου.

Η Στήλη του Αποστόλου Παύλου αποτελεί μία από τις δημοφιλείς στάσεις των προσκυνητών που έρχονται για να δουν τα θρησκευτικά αξιοθέατα αυτού του πρώιμου προπυργίου της χριστιανικής πίστης. Ο Παύλος, αν και δεν ανήκε στον κλειστό κύκλο των μαθητών του Ιησού, έγινε απόστολος μετά από θεϊκό κάλεσμα και ανέλαβε, με τον τρόπο, το βαρύ φορτίο της εξάπλωσης του Ευαγγελίου. Ο Παύλος ήταν τυχερός καθώς συνδύαζε τρία πολύ σημαντικά στοιχεία για το ρόλο που είχε αναλάβει. Πρώτον, ήταν Εβραίος και επομένως χαρακτηριζόταν από αγωνιστικό πνεύμα και πείσμα. Δεύτερον, διέθετε ελληνική εκπαίδευση, πνεύμα και ψυχή και τρίτον, ήταν Ρωμαίος πολίτης, με δυνατότητα να ταξιδεύει ελεύθερα σε μια τεράστια αυτοκρατορία που έφτανε έως τα όρια του τότε γνωστού κόσμου.