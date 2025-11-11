Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις που προκαλεί η ξήρανση του φράγματος Βυζακιάς στους γεωργοκτηνοτρόφους και τους κατοίκους των επηρεαζόμενων κοινοτήτων, εκφράζει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) με επιστολή του προς τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων.

Σε σχετικό ενημερωτικό υπόμνημα, το ΤΑΥ σκιαγραφεί τη δραματική κατάσταση που επικρατεί, καταγράφοντας την αδυναμία ικανοποιητικής τροφοδοσίας με αρδευτικό νερό για τις κοινότητες Βυζακιάς, Αγίου Γεωργίου Καύκαλου, Νικητάρι, Ποτάμι και Πάνω και Κάτω Κουτραφά.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, η υδατική κρίση είχε ήδη διαφανεί από το 2024, όταν η εγκριθείσα ποσότητα νερού για άρδευση μειώθηκε κατά 30%. Το 2025, παρά την έγκριση ποσότητας 80.000 κυβικών μέτρων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Διαχείρισης Υδάτων (ΣΕΔΥ), οι προβλέψεις διαψεύστηκαν, καθώς δεν υπήρχαν επαρκείς αποθηκευμένες ποσότητες στο φράγμα για να κατανεμηθούν στους γεωργούς.

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερ. 3/1/2025, που βασίστηκε σε αισιόδοξες, όπως αποδείχθηκε προβλέψεις για χειμερινές εισροές, δεν επέφερε αποτέλεσμα, καθώς οι εισροές ήταν ουσιαστικά μηδενικές.

Το ΤΑΥ είχε προχωρήσει σε τερματισμό της παροχής νερού από το φράγμα από τις 20 Δεκεμβρίου 2024, με στόχο την αποφυγή επιμόλυνσης του δικτύου από αέρα και λάσπη, αλλά και για να διατηρηθεί η ελάχιστη αποθηκευμένη ποσότητα για χρήση το καλοκαίρι.

Καθώς οι εισροές κατά τη χειμερινή περίοδο αποδείχθηκαν σχεδόν ανύπαρκτες, το Τμήμα, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, ενεργοποίησε γεώτρηση κοντά στο φράγμα, η οποία διοχέτευσε αρχικά περίπου 1.000 – 1.100 τόνους νερού την εβδομάδα. Ωστόσο, η απόδοση μειώθηκε σταδιακά στο ένα πέμπτο.

Παρά τις δυσκολίες, το ΤΑΥ κατάφερε να παραχωρήσει νερό στους αρδευτές δύο φορές μέσα στο καλοκαίρι: Από τις 2 έως τις 7 Ιουνίου και από τις 14 έως τις 17 Ιουλίου. Τον Αύγουστο δεν ήταν δυνατή νέα παροχή, καθώς οι αποθηκευμένες ποσότητες είχαν εξαντληθεί πλήρως.

Για την στήριξη των γεωργών, το ΤΑΥ χορήγησε 19 Άδειες Έργου Υδροληψίας για τεμάχια ενταγμένα στο Κυβερνητικό Υδατικό Έργο (ΚΥΕ) Βυζακιάς. Μεταξύ αυτών, δύο άδειες αφορούσαν επαγγελματίες γεωργούς, μία επαγγελματία κτηνοτρόφο και μία συλλογική άδεια για 17 ιδιώτες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Καύκαλου.

Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες στους παραγωγούς να προχωρήσουν σε κλάδεμα φυτειών ώστε να περιοριστεί η ανάγκη για νερό, με στόχο τη διάσωση των μόνιμων φυτειών.

Η πρόθεση του ΤΑΥ ήταν μέσω των ελάχιστων αποθηκευμένων ποσοτήτων νερού και τις επιπρόσθετες ποσότητες από τη γεώτρηση, συνυπολογίζοντας και την εξάτμιση, να καταφέρει να παραχωρήσει νερό στους αρδευτές του φράγματος τρεις φορές εντός της καλοκαιρινής περιόδου μέσω προγράμματος άρδευσης.

Η επιστολή του ΤΑΥ προς τη Βουλή αποτελεί σαφή προειδοποίηση για την ανάγκη άμεσων και μακροπρόθεσμων λύσεων στη διαχείριση υδάτινων πόρων, με έμφαση στην προσαρμογή της γεωργίας στις νέες κλιματικές συνθήκες και την ενίσχυση υποδομών για αειφόρο υδατική επάρκεια.