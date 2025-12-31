Ενισχύεται η εικόνα του πυρήνα του Ζυγίου μέσω της δεύτερης φάσης ανάπλασής του, η οποία θα ξεκινήσει εντός του 2026. Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας προκήρυξε στις 29 Δεκεμβρίου διαγωνισμό για τις κατασκευαστικές εργασίες, ο οποίος ολοκληρώνεται στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Το έργο αγγίζει τα €2 εκατ. και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΘΑλΕΙΑ.

Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει πλακοστρώσεις, κατασκευή νέων πεζοδρομίων, τοποθέτηση σύγχρονου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού, ενώ θα γίνει και υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Επιπρόσθετα θα ενισχυθεί σημαντικά το πράσινο, καθώς και οι χώροι ξεκούρασης.

Αρχές του 2026 θα ξεκινήσει και η δημιουργία γηπέδων φούτσαλ, πετόσφαιρας και καλαθόσφαιρας στο Ζύγι τα οποία θα κοστίσουν €457.000. Σε εξέλιξη βρίσκονται, εν τω μεταξύ, οι εργασίες ανάπλασης του παραλιακού δρόμου κόστους €1.7 εκατ., που αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις, λόγω έλλειψης κονδυλίου για την εσωτερική διαμόρφωσή του, το 2026 αναμένεται πως θα είναι και η χρονιά που θ’ ανοίξει τις πύλες του το Μουσείο Αλιείας και Θάλασσας, το κτήριο του οποίου έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Κοινοτικό Συμβούλιο Ζυγίου, υπάρχει σ’ εξέλιξη διαδικασία, ώστε να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκά κονδύλια για τον εξοπλισμό και την εσωτερική διαμόρφωση του μουσείου, που κοστολογήθηκε στις €150.000.

Στον χώρο θα εκτίθενται, μεταξύ άλλων, βάρκες, εργαλεία και δίκτυα που χρησιμοποιούν οι ψαράδες, αντικείμενα που θα έχουν σχέση με τη θάλασσα, καθώς και ψάρια.

