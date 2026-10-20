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Στο μικροσκόπιο του ΟΑΥ, με την εμπλοκή ασθενών και γιατρών και μάλιστα σε συνεχή βάση, τίθενται οι υπηρεσίες που λαμβάνουν δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας που παραπέμπονται στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός, έχει ήδη ετοιμάσει δύο ερωτηματολόγια τα οποία θα απευθύνονται στους ίδιους τους ασθενείς, αλλά και στους γιατρούς και στόχο θα έχουν την καταγραφή της πραγματικής εικόνας για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους δικαιούχους του Συστήματος από τα ιατρικά κέντρα του εξωτερικού που τους εξυπηρετούν.

Η διαδικασία προβλέπει βαθμολογημένες απαντήσεις σε συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε να καταγράφονται, τόσο η προσωπική εμπειρία του δικαιούχου, όσο και η ιατρική αξιολόγηση της θεραπείας που έλαβε. «Μέσα από την καταγραφή της εμπειρίας των ίδιων των ασθενών και την αξιολόγηση των θεραπόντων ιατρών τους, επιδιώκεται η διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για την ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας και ο εντοπισμός σημείων που χρήζουν βελτίωσης», ανέφερε στον «Φ» η διευθύντρια του ΟΑΥ, Μόνικα Κυριάκου, προσθέτοντας πως «στόχος του Οργανισμού είναι να ενισχύσει την ποιότητα της φροντίδας, την ουσιαστική ενημέρωση και τη συνέχεια της θεραπευτικής παρακολούθησης μετά την επιστροφή τους στην Κύπρο».

Το ερωτηματολόγιο των δικαιούχων, εξήγησε, «θα επικεντρώνεται στη σαφήνεια και την πληρότητα της ενημέρωσης για τη διάγνωση και τη θεραπεία, στην ενημέρωση των συγγενών ή φροντιστών και στη συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού». Αντίστοιχα, «το ερωτηματολόγιο των γιατρών θα εξετάζει την καταλληλότητα της θεραπευτικής προσέγγισης, την κλινική κατάσταση του ασθενούς μετά τη λήψη των υπηρεσιών και τη σαφήνεια των οδηγιών για τη μετέπειτα φροντίδα του».

Το ερωτηματολόγιο των ασθενών

Το πρώτο ερωτηματολόγιο θα επικεντρώνεται στην εμπειρία των δικαιούχων κατά τη νοσηλεία τους στο εξωτερικό. Οι ασθενείς θα καλούνται αρχικά να αξιολογήσουν κατά πόσο η ενημέρωση που έλαβαν για τη διάγνωση και τη θεραπεία τους ήταν σαφής και ολοκληρωμένη και στη συνέχεια να βαθμολογήσουν τις υπηρεσίες που τους προσφέρθηκαν. Στο ερωτηματολόγιο θα περιλαμβάνεται και συγκεκριμένη βαθμολογία. Δεύτερο κριτήριο θα είναι η ενημέρωση των συγγενών ή φροντιστών για την κατάσταση του ασθενούς και τις υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν κατά τη νοσηλεία ή το εξιτήριο. Ιδιαίτερη θέση στο ερωτηματολόγιο έχει και η συμπεριφορά του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Θα υπάρχει επίσης, η δυνατότητα υποβολής προαιρετικών σχολίων και παρατηρήσεων.

Οι γιατροί θα εξετάζουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα

Διαφορετική είναι η προσέγγιση του δεύτερου ερωτηματολογίου, το οποίο απευθύνεται στους θεράποντες γιατρούς. Τα ερωτήματα θα αφορούν την καταλληλότητα της θεραπευτικής προσέγγισης που εφαρμόστηκε κατά τη νοσηλεία στο εξωτερικό, ενώ ο γιατρός θα αξιολογεί εάν η θεραπεία ήταν απόλυτα, επαρκώς ή μερικώς κατάλληλη. Οι γιατροί θα καταγράφουν και την κλινική κατάσταση του ασθενούς μετά τη λήψη των υπηρεσιών. Άλλο κριτήριο θα αφορά τις οδηγίες που δόθηκαν κατά το εξιτήριο για τη μετέπειτα φροντίδα. Μέσα από τη συμμετοχή ασθενών αλλά και γιατρών, όπως εξήγησε η κ. Κυριάκου, «θα προσφέρονται διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές πληροφορίες για την ίδια υπηρεσία υγείας, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην παρακολούθηση και τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στο εξωτερικό».