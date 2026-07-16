Νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM), εξαπέλυσαν τα ξημερώματα οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Κύπρο), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

The United States launched a new wave of strikes Wednesday evening, targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels in the Strait of Hormuz, US Central Command (CENTCOM) stated. https://t.co/lfAcJEGhIz July 15, 2026

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχουν αναφερθεί εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς. Όπως αναφέρει το ιρανικό δίκτυο αμερικανικά βλήματα χτύπησαν μια περιοχή κοντά στην πόλη. Μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν τρεις εκρήξεις στο Τσαμπαχάρ και στην πόλη Αχβάζ κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Σειρήνες στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ

Σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ήχησαν στο Μπαχρέιν το βράδυ της Τετάρτης.

«Οι πολίτες και οι κάτοικοι καλούνται να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να κατευθυνθούν προς τον πλησιέστερο ασφαλή χώρο», ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικών σε δήλωση που δημοσίευσε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Αργότερα έγινε γνωστό ότι χτυπήθηκε ξανά το αρχηγείο του Πέμπτου αμερικανικού στόλου, στη Μανάμα του Μπαχρέιν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν περί τις 10 εκρήξεις από το σημείο, με την αεράμυνα της χώρας να καταρρίπτει στόχους.

Μετά τα μεσάνυχτα ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα του Κουβέιτ για να αντιμετωπίσει drone από το Ιράν.

🚨Kuwaiti air defenses are intercepting hostile drone attacks launched by Iran's terrorist regime.



The explosions heard across the country are the result of air defense interceptions. pic.twitter.com/GC2JQuk5v6 July 15, 2026

Επίθεση σε τάνκερ

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, πετρελαιοφόρο που προσπαθούσε να κινηθεί προς λιμάνι του Ιράν, σπάζοντας με τον τρόπο αυτό τον ναυτικό αποκλεισμό που επέβαλαν από την Τρίτη οι ΗΠΑ, εξουδετέρωσαν την Τετάρτη οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πλοίο Belma, με σημαία Κουρασάο, έπλεε κενό φορτίου προς τη νήσο Χαργκ, αναφέρε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Οι αμερικανικές δυνάμεις, εξηγούν ακόμη, προειδοποίησαν πολλές φορές, αλλά το πλοίο αγνόησε τις εκκλήσεις.

Στη συνέχεια αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους και ακινητοποίησε το πλοίο. Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν θύματα από την επίθεση.

Drones καταρρίφθηκαν κοντά στο προξενείο των ΗΠΑ στο Κουρδιστάν του Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέρριψαν χθες Τετάρτη αρκετά drone πάνω από την Αρμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης περιφέρειας Κουρδιστάν του Ιράκ, ανακοίνωσαν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσαν ότι είδαν drones να κάνουν υπέρπτηση στην Αρμπίλ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, προτού χτυπηθούν από συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, με αποτέλεσμα να σημειωθούν εκρήξεις. Οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση γύρω από το αμερικανικό προξενείο, που είχε ήδη γίνει στόχος κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που ξέσπασε με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας την 28η Φεβρουαρίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει ότι αυτή ήταν η πρώτη επιδρομή με χρήση drone που είχε στόχο το προξενείο στην Αρμπίλ αφότου κηρύχτηκε η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη στις αρχές Απριλίου.

Οι κουρδικές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις ανέφεραν ότι οι δυνάμεις του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ «κατέρριψαν οκτώ drones φορτωμένα εκρηκτικά από τις 20:53 ως τις 21:53» (ώρα Ελλάδας), ενώ δεν έκαναν λόγο για θύματα.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για τη χθεσινή ενέργεια.

Wall Street Journal: Ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, φαίνεται να κλίνει υπέρ της επέκτασης των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν, έπειτα από διαδοχικές ενημερώσεις που έλαβε τις τελευταίες ημέρες από κορυφαίους συνεργάτες του, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Wall Street Journal.

Στο τραπέζι βρίσκονται σειρά στρατιωτικών επιλογών, μεταξύ των οποίων η εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων για την κατάληψη ιρανικών νησιών κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς και βομβαρδισμός της οχυρωμένης εγκατάστασης Pickaxe Mountain, η οποία εκτιμάται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιείται για μυστικές πυρηνικές δραστηριότητες.

Nωρίτερα σήμερα o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

protothema.gr