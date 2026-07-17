Διάγγελμα για τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή σε αυτές απευθύνει αυτή την ώρα από τον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές στο παρελθόν, καθώς αρνείται να αποδεχτεί την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στα κατορθώματα της προεδρίας του πριν τονίσει ότι «χρειάζεται δραστική παρέμβαση για να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές είναι δίκαιες», ενώ ισχυρίστηκε ότι το σύστημα, όπως είναι σήμερα, είναι γεμάτο από «σοκαριστικά αδύναμα σημεία».

Προς απόδειξη, ο Λευκός Οίκος θα δώσει στη δημοσιότητα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα που δείχνουν μεταξύ άλλων ότι η Κίνα το 2020 βρήκε αρχεία δεκάδων εκατομμυρίων εκλογέων, σχεδόν του συνόλου του εκλογικού σώματος στις ΗΠΑ. «Ήταν ένας εφιάλτης για την ασφάλεια της εκλογικής αναμέτρησης», εξήγησε.

Trump:



China acquired 220 million U.S. voter files. pic.twitter.com/pQYGFnWn9a July 17, 2026

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, αριθμούς τηλεφώνου, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους, πρόσθεσε και ισχυρίστηκε ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν μάλιστα ότι η Κίνα ανέθεσε σε μια ειδική μονάδα εκμετάλλευσης δεδομένων αυτό το νέο έργο. Εξάλλου, είπε ότι το Πεκίνο από το 2018 εργαζόταν για την επιρροή κατά τις εκλογές του 2020.

Trump:



In mid-2018, China was working to influence the results of the U.S. midterm elections and, later, the results of the 2020 presidential election. pic.twitter.com/Oyftfog525 July 17, 2026

«Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι το εκλογικό σύστημα που διαθέτουμε εκθέτει επικίνδυνα και πραγματικά εκθέτει σε επίπεδα που δεν θεωρούσαμε ποτέ πιθανά σε επιθέσεις χάκερ», εξήγησε.

Ένας από τους τρόπους αυτής της επιρροής από την Κίνα ήταν να βρει το Πεκίνι δημοσιογράφους που δεν έγραφαν θετικά για τον πρόεδρο Τραμπ και να τους πληρώσει για να γράφουν περισσότερα αρνητικά.

«Κάθε Αμερικανός δικαιούται να γνωρίζει ότι, όταν ψηφίζει, η ψήφος του θα καταμετρηθεί με ακρίβεια σε ένα σύστημα, και αυτό σημαίνει ότι το σύστημα πρέπει να είναι ασφαλές. Ένα σύστημα στο οποίο η απάτη και η παρέμβαση δεν είναι απλώς δύσκολες, αλλά πρακτικά αδύνατες. Δυστυχώς, το σύστημα που έχουμε σήμερα απέχει πάρα πολύ από αυτό το πρότυπο», είπε σχετικά ο Τραμπ.

Ισχυρίστηκε ακόμη ότι μέλη του «βαθέος κράτους» εργάστηκαν για να αποκρύψουν και να υποβαθμίσουν πληροφορίες σχετικά με την έκταση της απειλητικής εκλογικής παρέμβασης της Κίνας. «Κρύβοντάς το τόσο από τον πρόεδρο όσο και από τον αμερικανικό λαό με τρόπο που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν δυνατό, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες άρχισαν να μαθαίνουν για την παραβίαση των αρχείων εγγραφής ψηφοφόρων το 2020», ισχυρίστηκε ο Τραμπ.

Αναφέρθηκε σε μια πληθώρα αποδεικτικών στοιχείων που, κατά τον ίδιο, υποδηλώνουν ότι το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι ανεπανόρθωτα διεφθαρμένο και δυσλειτουργικό, προκειμένου να υποστηρίξει τους ισχυρισμούς του ότι οι εκλογές του 2020 του «κλάπηκαν». Ισχυρίστηκε δε ότι οι ενδιάμεσες εκλογές, που θα γίνουν τόν τον Νοέμβριο, είναι «ευάλωτες σε νοθεία και κλοπή», εκτός αν γίνουν ριζικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα με τρόπο που θα καταστήσει πολύ πιο δύσκολη την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος από τους ψηφοφόρους.

Μεταξύ άλλων είπε ότι τα ψηφοδέλτια που αποστέλλονται ταχυδρομικώς είναι από τη φύση τους «διεφθαρμένα» και ζήτησε σχεδόν πλήρη απαγόρευση αυτής της διαδικασίας.

protothema.gr