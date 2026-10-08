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Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (6/10) σε αεροδρόμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, όταν ένας 26χρονος επιβάτης της της Delta Airlines έκλεψε ένα ρυμουλκό στον διάδρομο προσγείωσης, συγκρούστηκε με άλλο όχημα και στη συνέχεια επιχείρησε να καταλάβει ένα φορτηγό μιας αεροπορικής εταιρείας πριν συλληφθεί.

Όπως αναφέρει το CNN, ο συγκεκριμένος επιβάτης, ο οποίος επρόκειτο να πετάξει για το Σιάτλ, βγήκε από μια πόρτα πρόσβασης στην πύλη 12 του αεροδρομίου John Wayne στο Orange County γύρω στις 5:30 μ.μ. (ώρα Ειρηνικού) έκλεψε ένα ρυμουλκό, ένα είδος οχήματος που χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση ρυμουλκούμενων αποσκευών ή αεροσκαφών στον αερολιμένα, και το οδήγησε στην πύλη 7, όπου συγκρούστηκε με άλλο όχημα.

A Delta passenger at John Wayne Airport stole a tug and drove it around the tarmac before crashing into another vehicle, officials say. https://t.co/6hya3tBFOy pic.twitter.com/KCl27sOyXV October 8, 2026

Στη συνέχεια, ο άνδρας προσπάθησε να κλέψει ένα φορτηγό συντήρησης τουαλετών, που ανήκει στην American Airlines, αλλά συνελήφθη από την αστυνομία του αεροδρομίου. Κατηγορείται για κλοπή οχήματος, παράνομη είσοδο και βανδαλισμό.

«Υπήρξε παραβίαση ασφαλείας στο αεροδρόμιο. Φαίνεται ότι κάποιος έκλεψε ένα ρυμουλκό, οπότε ουσιαστικά έκλεισαν τις λειτουργίες», είπε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας στους πιλότους των αεροσκαφών που περίμεναν στον διάδρομο προσγείωσης, σε ηχογράφηση που καταγράφηκε από την εφαρμογή ATC.com.

Το ρυμουλκό ήταν σταθμευμένο σε πύλη της Alaska Airlines και ανήκει στην Alliance Ground International, η οποία παρέχει υπηρεσίες αεροδρομίου για αεροπορικές εταιρείες.

Τα συνεργεία επιθεώρησαν τη διαδρομή που ακολούθησε ο άνδρας κατά μήκος ενός διαδρόμου τροχοδρόμησης μεταξύ των πυλών 7 και 12 για τυχόν συντρίμμια ή άλλους κινδύνους, και τα αεροσκάφη επανέλαβαν γρήγορα τις κινήσεις τους στο αεροδρόμιο.

Η αεροπορική εταιρεία Delta Airlines ανέφερε σε ανακοίνωσή της πως: «Η Delta έχει μηδενική ανοχή σε παράνομη συμπεριφορά και αντιμετωπίζουμε όλα τα περιστατικά με σοβαρότητα. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια και την προστασία των πελατών και του προσωπικού μας, και συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές επιβολής του νόμου».

protothema.gr