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Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα, η Κέιτι Ζακαράια πέρασε από την προσωπική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για ένα από τα πλέον προβεβλημένα αξιώματα του Λευκού Οίκου στην αιφνίδια απομάκρυνσή της, μετά την πρώτη και μοναδική συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Η ίδια έφτασε στην Ουάσιγκτον με την υποστήριξη του Αμερικανού προέδρου και την προοπτική να αποτελέσει τη νέα δημόσια φωνή της κυβέρνησής του. Ωστόσο, μέσα σε μόλις 72 ώρες, βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης αρνητικής δημοσιότητας, με δημοσιεύματα και αποκαλύψεις σχετικά με τα επαγγελματικά της προσόντα, καθώς και δύσκολες τηλεοπτικές συνεντεύξεις που όχι μόνο δεν εκτόνωσαν την κρίση, αλλά συνέβαλαν στην περαιτέρω επιδείνωσή της.

Σε ένα ιδιαίτερα αιχμηρό δημοσίευμα, η Daily Mail ανασυνθέτει τις τελευταίες τρεις ημέρες της σύντομης θητείας της, περιγράφοντας πώς η Ζακαράια, που είχε διαδεχθεί την Καρολάιν Λέβιτ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς αμφισβήτησης προτού προλάβει να εγκατασταθεί ουσιαστικά στο νέο της γραφείο.

Το αποκορύφωμα ήρθε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος ο Τραμπ άφησε δημοσίως να εννοηθεί ότι ίσως θα ήταν καλύτερα για εκείνη να εγκαταλείψει τη θέση της. Λίγο αργότερα, η αποχώρησή της επιβεβαιώθηκε, με τη Ζακαράια να καταγράφει τη συντομότερη θητεία εκπροσώπου Τύπου στην ιστορία του Λευκού Οίκου.

Από την Καλιφόρνια στην Ουάσιγκτον με ένα τηλεφώνημα του Τραμπ

Η Ζακαράια δεν φαίνεται να είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της για να προετοιμαστεί για τον νέο της ρόλο. Όπως αποκάλυψε η ίδια, βρισκόταν σε ένα χωράφι με κολοκύθες στην Καλιφόρνια μαζί με τον γιο της, όταν δέχθηκε τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος της πρότεινε να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου.

Η ανακοίνωση του διορισμού της έγινε στις 9 Οκτωβρίου, με τη Ζακαράια να αναλαμβάνει καθήκοντα τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου.

Μία ημέρα αργότερα, το πρωί της Τρίτης, έπρεπε ήδη να σταθεί μπροστά στους δημοσιογράφους στην περίφημη αίθουσα ενημέρωσης Τζέιμς Μπρέιντι.

Στην εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ, στο Real America’s Voice, εξήγησε ότι ξύπνησε στις 3 τα ξημερώματα για να προετοιμαστεί με όσα στοιχεία είχε στη διάθεσή της. Σύμφωνα με την ίδια, το υλικό που επρόκειτο να χρησιμοποιήσει δεν οριστικοποιήθηκε παρά μόνο στις 8 το πρωί, δηλαδή μόλις μιάμιση ώρα πριν από την προγραμματισμένη ενημέρωση.

Η συνέντευξη Τύπου είχε οριστεί για τις 9:30, νωρίτερα από το συνηθισμένο, επειδή ο Τραμπ επρόκειτο να αναχωρήσει για προεκλογική συγκέντρωση στην Αλάσκα. Η περιορισμένη προετοιμασία ήταν ένα από τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε αργότερα για να εξηγήσει την εμφάνισή της, η οποία προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις ακόμη και σε μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Τρίτη 13 Οκτωβρίου – Τα 14 λεπτά που εξελίχθηκαν σε καταστροφή

Η πρώτη και, όπως αποδείχθηκε, μοναδική ενημέρωση των δημοσιογράφων εξελίχθηκε σε σοβαρό πλήγμα για τη Ζακαράια.

Εμφανώς νευρική, με συχνές ματιές στις σημειώσεις της, δυσκολεύτηκε να διατηρήσει τη ροή της παρουσίασης, ενώ η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε έπειτα από μόλις 14 λεπτά.

Η νέα εκπρόσωπος δέχθηκε μόνο τρεις ερωτήσεις, από δημοσιογράφους του Breitbart, του Fox News και της Daily Mail.

Μόλις μία αφορούσε ουσιαστικό ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.

Ο ανταποκριτής του Fox News στον Λευκό Οίκο, Πίτερ Ντούσι, τη ρώτησε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν σταματήσει να μοιράζονται πληροφορίες με την Ουκρανία.

Η Ζακαράια δεν ήταν σε θέση να δώσει απάντηση. «Θα πρέπει να επανέλθω σε εσάς για αυτό», είπε, αφήνοντας αναπάντητο ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας.

Στη συνέχεια, απαντώντας σε ερώτηση της δημοσιογράφου της Daily Mail, Ελίνα Σιραζί, αποκάλυψε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει την παραίτηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Η πληροφορία αποτέλεσε σημαντική είδηση, όμως δεν στάθηκε αρκετή για να αλλάξει τις εντυπώσεις από τη συνολική παρουσία της.

Μετά τη σύντομη ενημέρωση, η Ζακαράια παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στον νότιο κήπο του Λευκού Οίκου, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος ετοιμαζόταν να αναχωρήσει. Εκεί ακολούθησε ένα ακόμη περιστατικό, που έμελλε να αποδειχθεί καθοριστικό για την απομάκρυνσή της.

Η ερώτηση για τη δικηγορική ιδιότητα και η ακατανόητη απάντηση για την Κίνα

Η Ζακαράια είχε παρουσιαστεί επανειλημμένα ως δικηγόρος, τόσο στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις όσο και στο επαγγελματικό της προφίλ στο LinkedIn. Μάλιστα, είχε χρησιμοποιήσει και τον τίτλο «general counsel», ο οποίος παραπέμπει σε επικεφαλής νομικών υπηρεσιών, ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την είχε χαρακτηρίσει «attorney» κατά την ανακοίνωση της επιλογής της.

Ωστόσο, δημοσιογράφοι άρχισαν να αναζητούν στοιχεία σχετικά με τη δικηγορική της ιδιότητα και το εάν είχε αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα τέθηκε απευθείας στον Αμερικανό πρόεδρο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο προεδρικό ελικόπτερο.

«Σε ποια Πολιτεία πέρασε τις εξετάσεις για την άδεια άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος;», ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Ο Τραμπ γύρισε προς τη Ζακαράια, μεταφέροντάς της την ερώτηση. Η απάντησή της προκάλεσε αμηχανία. «Όταν μετακόμισα στην Κίνα», είπε, φορώντας τα σκούρα γυαλιά της. Η αντίδραση αιφνιδίασε ακόμη και τον ίδιο τον Τραμπ, καθώς δεν απαντούσε στο ερώτημα που είχε τεθεί.

Αργότερα, η Ζακαράια εξήγησε στους New York Times ότι δεν είχε ακούσει σωστά την ερώτηση εξαιτίας του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One. Όπως υποστήριξε, νόμιζε ότι τη ρωτούσαν πού βρισκόταν μετά την αποφοίτησή της από τη Νομική Σχολή.

Οι δημοσιογραφικές έρευνες που ακολούθησαν, ωστόσο, αποκάλυψαν ότι η Ζακαράια δεν διέθετε άδεια άσκησης της δικηγορίας σε καμία αμερικανική Πολιτεία. Είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Pepperdine το 2011, αλλά δεν είχε περάσει τις εξετάσεις δικηγορικής άδειας στην Καλιφόρνια, ενώ δεν είχε επιχειρήσει να εξεταστεί ξανά. Η ίδια το επιβεβαίωσε αργότερα δημόσια, επιμένοντας, πάντως, ότι είχε νομικές σπουδές και εμπειρία σε διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Οι πρώτες διαρροές από τον Λευκό Οίκο και τα σενάρια εσωτερικής υπονόμευσης

Παρά τα προβλήματα της πρώτης ενημέρωσης και τις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά της προσόντα, η Ζακαράια επιβιβάστηκε την ίδια ημέρα στο Air Force One, συνοδεύοντας τον Αμερικανό πρόεδρο στο ταξίδι του στην Αλάσκα. Σύμφωνα με τη Daily Mail, εμφανίστηκε ευδιάθετη στον διάδρομο του αεροδρομίου της στρατιωτικής βάσης Άντριους, περπατώντας δίπλα στη συνεργάτιδα του Τραμπ, Νάταλι Χαρπ.



Η Χαρπ είναι γνωστή στο περιβάλλον του προέδρου με το παρατσούκλι «ανθρώπινος εκτυπωτής», εξαιτίας της συνήθειάς της να του παραδίδει συνεχώς εκτυπωμένα δημοσιεύματα και πληροφορίες. Την ίδια ώρα, όμως, οι αρνητικές κριτικές για την πρώτη παρουσία της Ζακαράια είχαν ήδη αρχίσει να πολλαπλασιάζονται.

Ανώνυμοι αξιωματούχοι και πρόσωπα από το περιβάλλον του Τραμπ άρχισαν να διατυπώνουν επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο είχε προετοιμαστεί. «Έμοιαζε σαν να της έδωσαν την τελευταία στιγμή ένα χαρτί και να μην είχε προετοιμαστεί σωστά», ανέφερε πηγή από τον κύκλο του Τραμπ στη Daily Mail.

Η ίδια πηγή έθεσε μάλιστα το ερώτημα εάν κάποιο πρόσωπο μέσα στον Λευκό Οίκο επιθυμούσε την αποτυχία της.

Άλλος ανώτερος αξιωματούχος, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα, συνέδεσε τον προβληματικό διορισμό της με τις πιέσεις που δεχόταν εκείνη την περίοδο η κυβέρνηση. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε ότι υπήρξε οποιαδήποτε προσπάθεια εσωτερικής υπονόμευσης.

Ωστόσο, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η επιλογή της Ζακαράια είχε γίνει προσωπικά από τον Τραμπ, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή της προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς. Το γεγονός αυτό δημιούργησε ερωτήματα για το κατά πόσο είχαν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητοι έλεγχοι πριν από την ανάληψη ενός τόσο απαιτητικού αξιώματος.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου – Η τηλεοπτική αντεπίθεση για να σώσει τη θέση της

Καθώς τα αρνητικά δημοσιεύματα συνεχίζονταν, η Ζακαράια αποφάσισε να προχωρήσει σε μια σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων, επιχειρώντας να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του Λευκού Οίκου.

Πρώτος σταθμός ήταν η εκπομπή του Τζακ Ποσόμπιεκ στο Real America’s Voice, ένα μέσο με φιλική στάση απέναντι στον Τραμπ.

Εκεί εξήγησε ότι όλα είχαν γίνει υπερβολικά γρήγορα και ότι είχε ελάχιστες ώρες να προετοιμαστεί για την πρώτη συνέντευξη Τύπου. Επιχείρησε επίσης να παρουσιάσει την αντιπαράθεση για τη δικηγορική της ιδιότητα ως παρεξήγηση.

Όπως υποστήριξε, είχε συμβουλευτεί ανθρώπους του νομικού χώρου, οι οποίοι της είχαν πει ότι μπορούσε να χρησιμοποιεί τον όρο «lawyer», δεδομένου ότι είχε πτυχίο Νομικής και επαγγελματική εμπειρία σε νομικές αναλύσεις και διεθνείς συναλλαγές.

Η εξήγηση, ωστόσο, δεν έλυσε το βασικό πρόβλημα: ότι είχε παρουσιαστεί δημόσια ως δικηγόρος, χωρίς να διαθέτει τη σχετική επαγγελματική άδεια. Παρά την αρνητική δημοσιότητα, εκείνη εμφανίστηκε αισιόδοξη. Μάλιστα, αστειεύτηκε με τον παρουσιαστή σχετικά με το ποια ηθοποιός θα μπορούσε να την υποδυθεί στη σατιρική εκπομπή Saturday Night Live, λέγοντας ότι θα προτιμούσε τη Σκάρλετ Γιόχανσον.

Την ίδια ημέρα δημοσιογράφοι άρχισαν να ερευνούν και το επαγγελματικό παρελθόν της στην Κίνα. Παράλληλα, προέκυψαν ερωτήματα για βιογραφικό του συζύγου της, στο οποίο αναφερόταν ότι είχε βοηθήσει στη συγκρότηση ομάδων εργασίας στη Βόρεια Κορέα. Οι συγκεκριμένες αναφορές δεν αποδεικνύουν κάποια παρατυπία, αλλά, σύμφωνα με το βρετανικό δημοσίευμα, τροφοδότησαν νέες συζητήσεις για τον έλεγχο που είχε προηγηθεί του διορισμού της.

Η δύσκολη συνέντευξη στον Σον Χάνιτι που επιδείνωσε την κατάσταση

Το βράδυ της Πέμπτης, η Ζακαράια εμφανίστηκε στο Fox News, στην εκπομπή του Σον Χάνιτι, προσδοκώντας πιθανότατα μια πιο ευνοϊκή αντιμετώπιση. Ωστόσο, η συνέντευξη εξελίχθηκε σε μια σειρά δύσκολων ερωτήσεων, με τον παρουσιαστή να μην της επιτρέπει να αποφύγει τα ζητήματα που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις. Ο Χάνιτι ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι η πρώτη ενημέρωσή της είχε δεχθεί εκτεταμένη αρνητική κριτική. Στη συνέχεια πέρασε στο ζήτημα της δικηγορικής της ιδιότητας, ρωτώντας ευθέως εάν είχε περάσει τις εξετάσεις. Η Ζακαράια παραδέχθηκε ότι δεν τις είχε περάσει. Όταν ρωτήθηκε εάν είχε επιχειρήσει ξανά, απάντησε αρνητικά.

Εξήγησε ότι η περίοδος μετά την αποφοίτησή της από το Pepperdine ήταν ιδιαίτερα πιεστική, καθώς είχε παντρευτεί και ετοιμαζόταν να μετακομίσει στην Κίνα. Όπως είπε, είχε ήδη δηλώσει συμμετοχή στις εξετάσεις, αλλά θεωρούσε ότι το αποτέλεσμά τους δεν θα είχε πρακτική σημασία, δεδομένου ότι δεν σκόπευε να παραμείνει στις ΗΠΑ. Υποστήριξε ότι προσήλθε στην εξέταση για να μη φανεί στο ιστορικό της ότι είχε αποσυρθεί. Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο δύσκολη όταν ο Χάνιτι αναφέρθηκε σε τουλάχιστον 15 περιπτώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου η Ζακαράια φερόταν να χρησιμοποιεί τον τίτλο «attorney».

Η ίδια απάντησε ότι επρόκειτο για αναδημοσιεύσεις χαρακτηρισμών που είχαν χρησιμοποιήσει άλλοι για εκείνη και ότι είχε προχωρήσει σε διορθώσεις. Η Ζακαράια επέμεινε ότι είχε αναλάβει την ενημέρωση των δημοσιογράφων με ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας και υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις ήταν ανάμεικτες. Ο Χάνιτι, όμως, επανήλθε, ζητώντας ουσιαστικά να διευκρινίσει εάν θεωρούσε πως οι συνεργάτες της όφειλαν να την είχαν προετοιμάσει καλύτερα.

Η ερώτηση ανέδειξε ένα ακόμη πρόβλημα: στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της, η Ζακαράια έδινε την εντύπωση ότι μετέφερε μέρος της ευθύνης στο ίδιο το προσωπικό του Λευκού Οίκου. Η τηλεοπτική εμφάνιση, αντί να σταματήσει την αρνητική δημοσιότητα, έγινε νέο αντικείμενο κριτικής.

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου – Η τελευταία προσπάθεια στο Fox & Friends

Το πρωί της Παρασκευής, η Ζακαράια πραγματοποίησε ακόμη μία τηλεοπτική εμφάνιση στο Fox News, αυτή τη φορά στην εκπομπή Fox & Friends. Ο παρουσιαστής Λόρενς Τζόουνς τη ρώτησε ευθέως εάν εξακολουθούσε να έχει την εμπιστοσύνη του Ντόναλντ Τραμπ. Η απάντησή της δεν ήταν κατηγορηματική. Αντί να επιβεβαιώσει ότι ο πρόεδρος τη στήριζε, ανέφερε πως είχε ταξιδέψει μαζί του στις προεκλογικές συγκεντρώσεις και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορούσε να κερδίσει την εμπιστοσύνη όλων των συνεργατών της. Στη συνέχεια δέχθηκε ερώτηση για το εάν θα έπρεπε να είχε αποσαφηνίσει το ζήτημα της δικηγορικής της ιδιότητας προτού προσληφθεί στον Λευκό Οίκο. «Δεν μου τέθηκαν αυτές οι ερωτήσεις», απάντησε. Πρόσθεσε μάλιστα ότι είχε προσληφθεί ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου και όχι ως νομική σύμβουλος.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η τοποθέτηση αυτή μπορούσε να εκληφθεί ως έμμεση μεταφορά ευθυνών σε εκείνους που την είχαν επιλέξει για τη θέση, καθώς υποδήλωνε ότι δεν είχαν ζητήσει τις απαραίτητες διευκρινίσεις για το επαγγελματικό της παρελθόν.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε χωρίς να δώσει σαφείς απαντήσεις για το μέλλον της στην κυβέρνηση.

Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος ο Τραμπ τοποθετήθηκε δημόσια.

Η παρέμβαση Τραμπ και η απομάκρυνση από τον Λευκό Οίκο

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι είχε συζητήσει με τη Ζακαράια το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη θέση της. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι τα μέσα ενημέρωσης της είχαν επιτεθεί με υπερβολική σκληρότητα και ότι δεν ήθελε να τη βλέπει να υφίσταται τέτοια πίεση.

«Ίσως αυτή η δουλειά να μην είναι για εκείνη», ανέφερε, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο της απομάκρυνσής της.

Ο Τραμπ αποκάλυψε ακόμη ότι την είχε συμβουλεύσει να επανεξετάσει την παραμονή της στο αξίωμα. «Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, αν δεν το θέλεις. Νομίζω ότι πρέπει να το ξανασκεφτείς», της είχε πει, σύμφωνα με όσα μετέφερε στους δημοσιογράφους.

Trump says he has told Katie Zacharia to reconsider whether she wants to serve as Press Sec after her first briefing got off to a rough start: "I said to her, honestly, if I were you, I'd reconsider." pic.twitter.com/pDOnotNIV6 — TheBlaze (@theblaze) October 16, 2026

Παράλληλα, τόνισε ότι ήθελε να έχει μια καλή ζωή και να είναι ευτυχισμένη, παρουσιάζοντας την αποχώρησή της περισσότερο ως μια απόφαση προσωπικής προστασίας παρά ως αποτέλεσμα των επικρίσεων για την επαγγελματική της παρουσία.

Λίγο αργότερα, όμως, έγινε γνωστό ότι η Ζακαράια απομακρύνεται από τη θέση της. Η επίσημη διατύπωση ήταν ότι θα προχωρούσε σε «μετάβαση» εκτός του συγκεκριμένου ρόλου.

Έτσι, η γυναίκα που είχε διοριστεί μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα ολοκλήρωσε τη θητεία της έχοντας πραγματοποιήσει μία και μοναδική ενημέρωση των δημοσιογράφων. Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε από αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Reuters, το Fox News και οι New York Times.

Το δείπνο με τον Τζέι Ντι Βανς και το επόμενο κεφάλαιο

Παρά την αποχώρησή της, δεν είναι βέβαιο ότι η Ζακαράια θα απομακρυνθεί ολοκληρωτικά από το περιβάλλον του Λευκού Οίκου. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η Daily Mail, η ίδια και η οικογένειά της είχαν προγραμματίσει να δειπνήσουν το βράδυ της Παρασκευής με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, και την οικογένειά του. Δεν έχει επιβεβαιωθεί εάν το δείπνο πραγματοποιήθηκε, ωστόσο ο προγραμματισμός του υποδηλώνει ότι η Ζακαράια εξακολουθούσε να διατηρεί προσωπικές επαφές με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Το εάν αυτές οι σχέσεις θα οδηγήσουν σε κάποιον νέο ρόλο παραμένει άγνωστο.

Σε κάθε περίπτωση, η αποχώρησή της από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου αποτελεί μια από τις πιο ασυνήθιστες αλλαγές προσωπικού της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Η Ζακαράια ανέλαβε με την προσωπική υποστήριξη του προέδρου, αντιμετώπισε μέσα σε λίγες ημέρες σοβαρή αμφισβήτηση και τελικά απομακρύνθηκε προτού αποκτήσει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει δεύτερη ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Το ενδιαφέρον, όπως επισημαίνει η Daily Mail, δεν βρίσκεται μόνο στην ταχύτητα με την οποία έχασε τη θέση της, αλλά και στο γεγονός ότι οι προσπάθειές της να υπερασπιστεί δημόσια τον εαυτό της φαίνεται πως επιδείνωσαν την κατάσταση.

protothema.gr