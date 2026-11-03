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Αμερικανικά πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ επιβεβαίωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις «αμυντικές». Η εξέλιξη σημειώνεται στον απόηχο αναφορών για εκρήξεις στο ιρανικό νησί Κεσμ, εν μέσω κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, οι αμερικανικές επιδρομές στόχευσαν ιρανικές δυνάμεις που χρησιμοποιούσαν πυραύλους εδάφους-αέρος εναντίον αμερικανικών θέσεων. Ο αξιωματούχος, μιλώντας στο Associated Press τη Δευτέρα, διατήρησε την ανωνυμία του.

Νωρίτερα, η ιρανική κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει πως ακούστηκαν εκρήξεις στο νησί Κεσμ, το οποίο βρίσκεται στην είσοδο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού των Στενών του Ορμούζ.

🚨 JUST IN: US STRIKES IRAN on Qeshm Island in self defense after Iran fired a MISSILE toward American aircraft in Hormuz — Axios.



Iran's launcher has been DESTROYED.



Keep our troops safe tonight 🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/WxzoPMrIdZ — US American Military Force (@AmericanSpoof) November 3, 2026

Σύμφωνα με το Associated Press, η αμερικανική στρατιωτική δράση είχε περιορισμένο χαρακτήρα και δεν συνιστούσε πλήρη επιστροφή στις εχθροπραξίες.

Πηγές της Wall Street Journal αναφέρουν ότι ο αμερικανικός στρατός επιδιώκει να διατηρήσει μυστικές τις επιδρομές, ώστε να μην δημιουργηθεί η εντύπωση πως οι ΗΠΑ προετοιμάζονται για στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας.

«Το Ιράν θέλει συμφωνία, το συντομότερο δυνατό. Θα μπορούσε να γίνει!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social.

Από την έναρξη του πολέμου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, η Τεχεράνη έχει προχωρήσει στο de facto κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και στοχοποιεί σχεδόν καθημερινά πλοία που επιχειρούν να τα διασχίσουν χωρίς άδεια.

Παρά την αποκλιμάκωση που καταγράφεται από τον Σεπτέμβριο, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εντείνουν τις απειλές τους τις τελευταίες ημέρες, με φόντο τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και την αβεβαιότητα που επικρατεί στο Ισραήλ μετά τις εκλογές.

Ίσως επιτεθούμε στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο όρος Pickaxe

Το ενδεχόμενο να πλήξουν το ύποπτο ως υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα του Ιράν στο όρος Pickaxe, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη, άφησε ανοιχτό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ δήλωσε: «Ίσως χρειαστεί να επιτεθούμε στο όρος Pickaxe. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μία ώρα, όποτε θέλουμε».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε επίσης το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης του πολέμου με το Ιράν. Όπως ανέφερε, «Θα μπορούσε να συμβεί αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, αλλά θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία και υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να καταλήξουμε σε συμφωνία».

Επιπλέον, πρόσθεσε: «Αν μπορούσα να κάνω μια συμφωνία, θα προτιμούσα να την κάνω, θα σώσει πολλές ζωές».

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν λίγο μετά τις «περιορισμένες αμυντικές» επιθέσεις που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ. Οι επιθέσεις αυτές ακολούθησαν απειλές με πυραύλους εδάφους-αέρος κατά αμερικανικών στόχων, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο Χαμενεΐ έδωσε το «πράσινο φως» για ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Στο μεταξύ, το «πράσινο φως» στην ιρανική κυβέρνηση για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών έδωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα διπλωματική προσπάθεια.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε τη Δευτέρα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την επίλυση της κρίσης μέσω του διαλόγου.

«Προσπαθούμε να επιλύσουμε το ζήτημα μέσω του διαλόγου και, στο πλαίσιο αυτό, ο ανώτατος ηγέτης έχει παραχωρήσει ορισμένες αρμοδιότητες στην κυβέρνηση», δήλωσε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το κρατικό ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος δεν διευκρίνισε ποιες ακριβώς εξουσίες παραχώρησε ο Χαμενεΐ στην κυβέρνηση ούτε εάν η απόφαση σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή στη διαπραγματευτική στάση της Τεχεράνης απέναντι στην Ουάσινγκτον.

Εκτοξεύονται οι τιμές στο πετρέλαιο

Την ίδια ώρα οι τιμές πετρελαίου σημείωσαν άνοδο στις πρώτες συναλλαγές της Τρίτης, μετά από αναφορές για αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent κατέγραψαν αύξηση κατά 48 σεντς ή 0,5%, φθάνοντας στα 105,25 δολάρια το βαρέλι στις 01:04 GMT.

Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 47 σεντς ή 0,5%, διαμορφούμενη στα 96,93 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος αυτή ακολούθησε την πτώση των τιμών στη συνεδρίαση της Δευτέρας. Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είχαν υποχωρήσει κατά 8,66 δολάρια ή 7,63%, διαμορφούμενα στα 104,77 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε πλήγματα στο νησί Κεσμ του Ιράν.

Ορισμένοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν τις επιθέσεις «αμυντικές», στοχεύοντας στην αποτροπή της δυνατότητας του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

tanea.gr