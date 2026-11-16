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Την ανάγκη αναθεώρησης της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Brexit, επισήμανε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στο Lord Mayor’s Banquet, στο Guildhall του Σίτι του Λονδίνου, ενώ παραδέχτηκε ότι από το 2016, η χώρα του περισσότερα έχει χάσει παρά κερδίσει από την αποχώρησή της από την ΕΕ.

«Ο κόσμος έχει αλλάξει σε σχέση με το 2016. Δεν είχε γίνει η επίθεση στην Ουκρανία. Ήταν πιο εύκολο να είσαι μόνος, σήμερα όχι τόσο. Δεν θα πρέπει να το αγνοήσουμε αυτό. Θα πρέπει να σκεφτούμε αν η σχέση που έχουμε είναι συμφέρουσα για την οικονομία και την ασφάλειά μας. Ξέρω θα είναι πιο εύκολο να μην πω τίποτα για την ΕΕ. Αν όμως Θέλουμε να είμαστε σοβαροί για την οικονομία πρέπει να γίνει. Είναι σαν τα ρούχα του βασιλιά που κανείς δεν λέει αλήθεια. Χάσαμε πιο πολλά από όσα κερδίσαμε τα τελευταία δέκα χρονιά. Το Brexit ήταν σκληρό για εμάς. Έπληξε τη βρετανική οικονομία ποικιλοτρόπως. Ψηφίσαν οι πολίτες για αλλαγή και δεν έγινε», δήλωσε ο Μπέρναμ και πρόσθεσε:

«Πρέπει να γίνουν πρακτικές αλλαγές στη συμφωνία του Brexit. Κάθε συμφωνία θα πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια, μεταξύ των οποίων να βελτιώσει τη συμφωνία για την έξοδό μας από την Ευρώπη», επισήμανε.

«Θα εχουμε συζητήσεις με την Ευρώπη για τις μακρόχρονες σχέσεις μας. Αυτό θα πάρει σίγουρα χρόνο και σε κάθε συζήτηση ο βρετανικός λαός θα είναι αυτός που θα αποφασίσει», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

«Για πρώτη φορά μιλάω για τη συμφωνία αποχώρησης της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάγκη να την επανεξετάσουμε. Σκοπός είναι να βάλουμε τη Βρετανία σε καλο δρόμο. Δεν αντέχουμε άλλα δέκα χρόνια σαν αυτά που ζήσαμε. Το σχέδιο μας για τη Βρετανία θα είναι ένας οδικός χάρτης δέκα χρόνων για τη χώρα. Το Brexit μας ανάγκασε να φύγουμε με κακούς όρους και κακά αισθήματα. Αποτέλεσμα ήταν να χαλάσουμε τις γέφυρες με τους συμμάχους μας. Μας οδήγησε σε απομόνωση», δήλωσε στη συνέχεια και πρόσθεσε: «Το χειρότερο είναι ότι η Ρωσία ήθελε να είμαστε πιο αδύναμοι, ώστε να περάσει τα σχέδιά της για την Ουκρανία. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι αυξημένες τιμές στα καύσιμα, λόγω της Ουκρανίας αλλά και του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μου λένε αυτό – το κόστος διαβίωσης των πολιτών – είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Μια νέα προσέγγιση χρειάζεται και ο καιρός είναι ιδανικός. Του χρόνο παίρνουμε την προεδρία της G20. Ειναι μια μεγάλη ευκαιρία για να δείξουμε τα καινούργια που γίνονται στη Βρετανία και να ξανακερδίσουμε την καλή εικόνα που είχαμε».

Δείτε την ομιλία του Άντι Μπέρναμ

Είμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας

Μένουμε στο πλευρό της Ουκρανίας και συνεργαζόμαστε καλά με τους Ευρωπαίους εταίρους, παρά τις προσδοκίες της Ρωσίας. Θα συνεχίσουμε να την πιέζουμε για άμεση εκεχειρία. Γι αυτό επιβάλαμε νέες κυρώσεις. Με ό,τι έχουμε θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας. Είναι υπέρ μας, γιατί αν συνεχιστεί η επιθετικότητα της Ρωσίας θα είμαστε εκτεθειμένοι στο μέλλον. Θα κρατήσουμε και την εμπορική μας σχέση με τις ΗΠΑ.

Στη συνέχεια, ο Μπέρναμ έθεσε τις νέες προτεραιότητες της Βρετανίας: «Πρώτα στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι σωστό να υποστηρίξουμε τη λύση των δύο κρατών. Θα δουλέψουμε με όλους τους εταίρους για να βρεθεί λύση στο θέμα των εποίκων στη Δυτική Όχθη. Επίσης, δεν θα επιτρέψουμε στο Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο, αλλά δεν θα αφήσουμε να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος χωρίς τέλος. Σκοπός να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ και να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση», επισήμανε.

«Δέκα χρόνια μετά, η Βρετανία βρίσκεται σε νέα τροχιά. Είμαστε πίσω στο παιχνίδι δυνατά. Φέρνουμε θετική προσέγγιση σε έναν διαιρεμένο κόσμο. Επιτέλους αντιμετωπίζουμε όλα τα θέματα που προκλήθηκαν το 2016. Να γίνουμε μια Βρετανία που ο κόσμος θα μπορεί να εμπιστευτεί», τόνισε στο κλείσιμό του ο Άντι Μπέρναμ.

Τα πέντε βασικά ζητήματα

Σημειώνεται ότι η νέα προσέγγιση της βρετανικής κυβέρνησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση στην επερχόμενη συνδιάσκεψξη αναμένεται να επικεντρωθεί σε πέντε βασικούς τομείς:

Εμπόριο και αγροτικά προϊόντα: Περιορισμός των ελέγχων και της γραφειοκρατίας στις εμπορικές συναλλαγές.

Μετακίνηση νέων: Νέο πλαίσιο που θα διευκολύνει νέους Βρετανούς και Ευρωπαίους να εργάζονται και να σπουδάζουν εκατέρωθεν.

Ενέργεια και εκπομπές ρύπων: Προσέγγιση των δύο αγορών και πιθανές νέες συμφωνίες.

Άμυνα και ασφάλεια: Εμβάθυνση της συνεργασίας, με ιδιαίτερη σημασία για την Ουκρανία.

Μετανάστευση: Ενίσχυση της συνεργασίας για την παράτυπη μετανάστευση και το οργανωμένο έγκλημα.

protothema.gr