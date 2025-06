Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg ότι γίνονται προετοιμασίες για να εξαπολυθούν βομβαρδισμοί στο Ιράν τις επόμενες ημέρες.Συναγερμός σήμανε σήμερα, στο Τελ Αβίβ μετά από νέα εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από το Ιράν.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι οι πολίτες λαμβάνουν οδηγίες να παραμείνουν σε καταφύγια μέχρι νεότερη ενημέρωση. Σειρήνες ηχούν σε όλο το κεντρικό, βόρειο και νότιο Ισραήλ καθώς και στην περιοχή της Ιερουσαλήμ. Ο στρατός δήλωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία εργάζεται για την αναχαίτιση των εισερχόμενων πυραύλων, αλλά η άμυνα της χώρας δεν είναι «αεροστεγής».

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις μετακίνησαν μερικά αεροσκάφη και πλοία από βάσεις στη Μέση Ανατολή που μπορεί να είναι ευάλωτες σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ιρανική επίθεση, δήλωσαν σήμερα στο Ρόιτερς δύο Aμερικανοί αξιωματούχοι.



Η κίνηση έγινε καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κρατάει ακόμα κλειστά τα χαρτιά του για το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμμετάσχουν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ιρανικών πυρηνικών και πυραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ κάτοικοι συνέχισαν να διαφεύγουν από την πρωτεύουσα του Ιράν κατά την έκτη ημέρα της αεροπορικής επίθεσης.



Σε μια άλλη εξέλιξη, η αμερικανική πρεσβεία στο Κατάρ σήμανε σήμερα συναγερμό περιορίζοντας προσωρινά την πρόσβαση του προσωπικού της στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική εγκατάσταση στη Μέση Ανατολή, η οποία βρίσκεται στην έρημο έξω από την Ντόχα.



Η πρεσβεία είπε στο προσωπικό της και στους Αμερικανούς πολίτες στο Κατάρ να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί «υπό το φως των συνεχιζόμενων περιφερειακών εχθροπραξιών».



Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομασθούν, δήλωσαν ότι η μετακίνηση αεροσκαφών και πλοίων εντάσσεται στα σχέδια για την προστασία αμερικανικών δυνάμεων, όμως αρνήθηκαν να πουν πόσα μετακινήθηκαν και προς τα πού.



Ένας από τους αξιωματούχους είπε ότι αεροσκάφη, τα οποία δεν βρίσκονταν σε ενισχυμένα καταφύγια, μετακινήθηκαν από τη βάση Αλ Ουντέιντ και σκάφη του Πολεμικού Ναυτικού μετακινήθηκαν από ένα λιμάνι στο Μπαχρέιν, όπου αγκυροβολεί ο Πέμπτος Στόλος των ΗΠΑ. «Δεν είναι κάποια ασυνήθιστη πρακτική», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Η προστασία της δύναμης είναι η προτεραιότητα».



Το Reuters ήταν το πρώτο που είχε κάνει γνωστή αυτή την εβδομάδα τη μετακίνηση μεγάλου αριθμού αεροσκαφών ανεφοδιασμού σε καύσιμα προς την Ευρώπη, καθώς και άλλων στρατιωτικών μέσων προς τη Μέση Ανατολή, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης περισσότερων μαχητικών αεριωθουμένων. Ένα αεροπλανοφόρο κατευθύνεται επίσης προς τη Μέση Ανατολή από την περιοχή του Ινδοειρηνικού.

Μια περιοχή κοντά στον ερευνητικό αντιδραστήρα βαρέος ύδατος στο Χοντάμπ, μέρος του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επλήγη από το Ισραήλ, μετέδωσε σήμερα το Ιρανικό Φοιτητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ISNA).



Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πως η εγκατάσταση εκκενώθηκε πριν από την επίθεση και πως δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας, πρόσθεσε το ISNA.



Η κατασκευή του ερευνητικού αντιδραστήρα, ο οποίος ήταν γνωστός προηγουμένως ως Αράκ, δεν έχει ολοκληρωθεί και η Τεχεράνη είχε ενημερώσει τον οργανισμό πυρηνικής ενέργειας του ΟΗΕ ότι σχεδιάζει να θέσει σε λειτουργία την εγκατάσταση την ερχόμενη χρονιά.

Στο τελευταίο μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον του Ισραήλ επλήγη το νοσοκομείο Soroka στην πόλη Μπερ Σεβά, που βρίσκεται στα νότια της χώρας, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.



Το νοσοκομείο χτυπήθηκε από βαλλιστικό πύραυλο, ωστόσο η έκταση των ζημιών δεν έχει γίνει ακόμα σαφής.

Massive damage to Soroka Medical Center in Beersheba, following the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/8rXhGeuk0z