Το Ισραήλ έστειλε πράκτορες στην πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό μετά τα αμερικανικά πλήγματα, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

«Ξέρετε ότι έχουν τύπους που πήγαν εκεί μέσα μετά το χτύπημα και είπαν ότι ήταν ολική καταστροφή», είπε ο Τραμπ. «Το Ισραήλ συντάσσει μια έκθεση σχετικά με αυτό τώρα, όπως καταλαβαίνω, και μου είπαν ότι είπαν ότι ήταν πλήρης αφανισμός».

