Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στη διάρκεια συνάντησής του με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ότι η επίσκεψη του τελευταίου στο Ισραήλ καταδεικνύει “την ισχύ” των σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.

Αυτή η επίσκεψη “καταδεικνύει την ισχύ της ισραηλινοαμερικανικής συμμαχίας. Είναι τόσο ισχυρή, τόσο διαρκής όσο οι πέτρες του Τείχους των Δακρύων που μόλις αγγίξαμε“, τόνισε ο Νετανιάχου κατά την κοινή του επίσκεψη με τον Ρούμπιο στο Τείχος των Δακρύων, στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ.

Το Δυτικό Τείχος ήταν και ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης Ρούμπιο στο Ισραήλ. Την κοινή τους προσευχή υπό την καθοδήγηση του Μορδεχάι Σούλι Ελιάβ, διευθύνοντος συμβούλου του Ιδρύματος Κληρονομιάς του Δυτικού Τείχους, ακολούθησε περιήγηση από τον Μορδεχάι Ελιάβ στα τούνελ του Δυτικού Τείχους, τα οποία περνούν κάτω από αυτό που σήμερα είναι η μουσουλμανική συνοικία της Παλαιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ.

Oι λεπτομέρειες του ταξιδιού Ρούμπιο δεν έγιναν όλες γνωστές, ωστόσο, ο ίδιος είχε πει αναχωρώντας για το Ισραήλ ότι θέλει να ακούσει από το Ισραήλ τα σχέδια του για το μέλλον της Γάζας και παράλληλα, να συζητήσει το ζήτημα της ισραηλινής επίθεσης στην Ντόχα την Τρίτη, για την οποία όπως είπε οι ΗΠΑ «δεν είναι ευτυχείς», διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι δεν θα επηρεάσει τις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρντμεντ, σε ανακοίνωσή του για το ταξίδι Ρούμπιο στο Ισραήλ, αναφέρει ότι «ο Υπουργός Εξωτερικών και οι Ισραηλινοί ηγέτες θα συζητήσουν τους επιχειρησιακούς στόχους και σκοπούς του Ισραήλ σε σχέση με την επιχείρηση «Άρματα του Γεδεών ΙΙ», καθώς και τη δέσμευσή μας να καταπολεμήσουμε τις αντι-ισραηλινές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της μονομερούς αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους που επιβραβεύει την τρομοκρατία της Χαμάς, και των νομικών ενεργειών στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) και στο Διεθνές Δικαστήριο (ICJ)».

Σημειώνει επίσης ότι ο Μάρκο Ρούμπιο «θα συναντηθεί με τις οικογένειες των ομήρων προκειμένου να υπογραμμίσει ότι η επιστροφή των συγγενών τους παραμένει πρώτη προτεραιότητα για τις ΗΠΑ».