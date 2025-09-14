Την τελευταία του εκτίμηση αναφορικά με τους κινδύνους, που διατρέχουν οι Ισραηλινοί ταξιδιώτες σε όλες τις χώρες του εξωτερικού, δημοσιοποίησε σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας του Ισραήλ (NSC) ενόψει των Μεγάλων Εβραϊκών Εορτών που πλησιάζουν.

Εστιάζοντας στον αυξημένο κίνδυνο, ένεκα των απειλών για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών από το Ιράν και άλλους, όπως επισημαίνει το NSC, οι Ισραηλινοί οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του NSC, το Ιράν, όπως και η Χαμάς και άλλες εξτρεμιστικές ομάδες συνεχίζουν να σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στο εξωτερικό, με δεκάδες απόπειρες, όπως αναφέρεται στην εκτίμηση, να έχουν ήδη αποτραπεί κατά το παρελθόν έτος.

«Μόνο κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, αποτράπηκαν δεκάδες τρομοκρατικές επιθέσεις που σχεδίασε το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν ισραηλινές αποστολές στο εξωτερικό, πρώην Ισραηλινούς αξιωματούχους και διάφορους ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους», πρόσθεσε το NSC.

«Το Ιράν συνεχίζει να είναι ο κύριος υποστηρικτής της τρομοκρατίας εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων σε όλο τον κόσμο, τόσο άμεσα όσο και μέσω των αντιπροσώπων του. Το Ιράν είναι όλο και πιο αποφασισμένο να ανταποδώσει τα χτυπήματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Rising Lion», προσθέτει το NSC.

Μεμονωμένες ταξιδιωτικές οδηγίες και αλλαγές στο καθεστώς των διαφόρων χωρών δεν υπήρξαν. Υπενθυμίζεται ότι οι χώρες ταξινομούνται σε τέσσερα επίπεδα. Το «1», στο οποίο βρίσκεται και η Κύπρος, περιγράφεται ως «Καμία απειλή για τα ταξίδια» και συνιστάται απλά η λήψη βασικών προληπτικών μέτρων.

Η Ελλάδα βρίσκεται στο «2» με την ένδειξη «Πιθανή απειλή» και τη σύσταση λήψης αυξημένων προληπτικών μέτρων. Το επίπεδο «3», με την ένδειξη «Μέτριο επίπεδο απειλής», συνοδεύεται από σύσταση αποφυγής περιττών ταξιδιών προς αυτόν τον προορισμό.

Τέλος το «4», δηλαδή «Υψηλό επίπεδο απειλής», έχει την υπόδειξη, «Απαγορεύονται τα ταξίδια προς αυτόν τον προορισμό. Όσοι βρίσκονται ήδη εκεί πρέπει να αναχωρήσουν αμέσως». Σ’ αυτή την κατηγορία βρίσκεται πλέον και η Τουρκία.

Οι Μεγάλες Γιορτές ξεκινούν με το Ρος Χασανά, το εβραϊκό νέο έτος, που αρχίζει με τη δύση του ηλίου τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου. Οι Μεγάλες Γιορτές περιλαμβάνουν επίσης το Γιομ Κιπούρ, την Ημέρα της Εξιλέωσης, η οποία είναι η ιερότερη στον ιουδαϊσμό, και το φεστιβάλ Σουκότ, τη Γιορτή της Σκηνοπηγίας, η οποία και διαρκεί μια εβδομάδα.