Στη δημοσιότητα δόθηκαν, από τη Δικαιοσύνη, τα μηνύματα που αντάλλαξε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ. Τάιλερ Ρόμπινσον, με τον συγκάτοικό του, μετά την αποτρόπαια πράξη του. Τα μηνύματα αυτά αποκαλύπτουν, εν μέρει, πώς σκεφτόταν ο Ρόμπινσον, τόσο πριν όσο και μετά τη δολοφονία του Κερκ.



Νωρίτερα χθες, έγινε γνωστό πως ο Ρόμπινσον κατηγορείται για φόνο εκ προμελέτης, πρόκληση σωματικής βλάβης από πυροβολισμό, δύο αδικήματα για παρακώλυση Δικαιοσύνης, δύο αδικήματα για επηρεασμό μαρτύρων και βίαιης επίθεσης μπροστά σε παιδιά.

Αρχικά, ο συγκάτοικος έλαβε ένα μήνυμα από τον Ρόμπινσον, που του έγραφε: «Άσε ό,τι κάνεις. Κοίτα κάτω από το πληκτρολόγιό μου».



Όταν ο συγκάτοικος κοίταξε κάτω από το πληκτρολόγιο, βρήκε ένα σημείωμα που έλεγε: «Είχα την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την εκμεταλλευτώ». Το σημείωμα αυτό αποκάλυπτε την πρόθεση του Ρόμπινσον και την προμελέτη του εγκλήματος.



Αφού είδε το σημείωμα, ο συγκάτοικος συνέχισε την επικοινωνία με τον Ρόμπινσον, ο οποίος, όπως φαίνεται, προσπαθούσε να εξηγήσει τα γεγονότα και τις πράξεις του. Η συνομιλία τους, όπως καταγράφηκε, προκαλεί αίσθηση.



«Τι;;;; Αστειεύεσαι, έτσι;» ρώτησε τον εκτελεστή του Κερκ ο συγκάτοικός του και ακολούθησε η παρακάτω στιχομυθία:



Ρόμπινσον: Είμαι ακόμα καλά, αγάπη μου, αλλά θα μείνω στο Όρεμ για λίγο ακόμα. Δεν θα αργήσω να γυρίσω σπίτι, αλλά πρέπει να πάρω το τουφέκι μου. Για να είμαι ειλικρινής, ήλπιζα να κρατήσω αυτό το μυστικό μέχρι να πεθάνω από γηρατειά. Λυπάμαι που σε έμπλεξα.



Συγκάτοικος: Δεν το έκανες εσύ, έτσι;



Ρόμπινσον: Ναι, το έκανα, συγγνώμη.



Συγκάτοικος: Νόμιζα ότι είχαν πιάσει τον ένοχο.



Ρόμπινσον: Όχι, έπιασαν έναν τρελό γέρο και μετά ανέκριναν κάποιον που φορούσε παρόμοια ρούχα. Είχα σχεδιάσει να πάρω το τουφέκι μου από το σημείο ρίψης λίγο μετά, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτής της πλευράς της πόλης είχε αποκλειστεί. Είναι ήσυχα, σχεδόν αρκετά για να βγω, αλλά υπάρχει ένα όχημα που περιμένει.



Συγκάτοικος: Γιατί;



Ρόμπινσον: Γιατί το έκανα;



Συγκάτοικος: Ναι.



Ρόμπινσον: Είχα βαρεθεί το μίσος του. Κάποια μίση είναι αδιαπραγμάτευτα. Αν καταφέρω να πάρω το τουφέκι μου, χωρίς να με δουν, δεν θα αφήσω κανένα στοιχείο. Θα προσπαθήσω να το πάρω ξανά, ελπίζω να έχουν φύγει. Δεν έχω δει τίποτα που να δείχνει ότι το βρήκαν.



Συγκάτοικος: Πόσο καιρό το σχεδίαζες αυτό;



Ρόμπινσον: Λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, νομίζω. Μπορώ να πλησιάσω, αλλά υπάρχει ένα περιπολικό παρκαρισμένο ακριβώς δίπλα. Νομίζω ότι έχουν ήδη ψάξει εκείνο το σημείο, αλλά δεν θέλω να το ρισκάρω. Μακάρι να είχα γυρίσει πίσω και να το είχα πάρει μόλις έφτασα στο αυτοκίνητό μου. Ανησυχώ για το τι θα κάνει ο γέρος μου, αν δεν του φέρω το τουφέκι του παππού… Δεν ξέρω αν έχει σειριακό αριθμό, αλλά δεν θα με εντοπίσουν. Ανησυχώ για τα αποτυπώματα. Έπρεπε να το αφήσω σε έναν θάμνο, όπου άλλαξα ρούχα. Δεν είχα τη δυνατότητα ή τον χρόνο να το πάρω μαζί μου. Ίσως πρέπει να το εγκαταλείψω και να ελπίζω ότι δεν θα βρουν αποτυπώματα. Πώς στο διάολο θα εξηγήσω στον γέρο μου ότι το έχασα;».



Ως γνωστόν, το DNA του Ρόμπινσον βρέθηκε στη σκανδάλη του όπλου, με το οποίο σκότωσε τον Τσάρλι Κερκ.

