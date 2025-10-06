«Δεν θα υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Αυτός ο τόπος είναι δικός μας», είχε δηλώσει δημόσια ο Νετανιάχου σε υποστηρικτές της ακροδεξιάς σε εποικισμό στη Δυτική Όχθη, δύο εβδομάδες προτού ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Τραμπ και να διαπραγματευτεί ένα σχέδιο τερματισμού των εχθροπραξιών.

Παρά τις δηλώσεις αυτές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βρέθηκε – στον Λευκό Οίκο – περιτριγυρισμένος από τους στενούς συμβούλους του Τραμπ και αντιμέτωπος με ένα προσχέδιο που, πέρα από τον τερματισμό του πολέμου, θα μπορούσε να ανοίξει δρόμο και για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Η οργή του Τραμπ για την ισραηλινή επίθεση κατά αξιωματούχων της Χαμάς στη Ντόχα, σε συνδυασμό με τις αραβικές και διεθνείς πιέσεις, έδωσαν ώθηση στη διαμόρφωση του σχεδίου 20 σημείων. Σύμφωνα με συμμετέχοντες στη διαδικασία, το σχέδιο υπηρετούσε δύο στόχους του Τραμπ: έναν πολιτικό και έναν προσωπικό.

Πηγές των Financial Times αναφέρουν ότι ο χρόνος παρουσίασης του σχεδίου δεν ήταν τυχαίος: ο Τραμπ ήθελε να τερματιστεί ο πόλεμος πριν από τη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, ενώ το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης – το οποίο ο ίδιος πιστεύει ότι του αξίζει δικαιωματικά – απονέμεται αυτόν τον μήνα.

«Από την αρχή ο Τραμπ κατάλαβε ότι οι όμηροι είναι το κλειδί για όλες τις πόρτες στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ένας πρώην Ισραηλινός διπλωμάτης που συνεργάστηκε με την Ουάσινγκτον για λογαριασμό των οικογενειών των κρατουμένων. Για να πετύχει τους στόχους του, πρόσθεσε, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Νετανιάχου να κάνει παραχωρήσεις και να συμφωνήσει σε ένα σχέδιο για την επόμενη ημέρα.

Οι Financial Times σημειώνουν ότι αυτή η πίεση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να πειστεί η Χαμάς – που θεωρεί τους ομήρους σημαντικό διαπραγματευτικό χαρτί – αλλά και οι σύμμαχοι της Ουάσινγκτον που ανησυχούσαν από την επιθετική συμπεριφορά του Ισραήλ. Ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι η επίθεση στη Ντόχα «άνοιξε την πόρτα» για το σχέδιο του Τραμπ και αποτέλεσε προσβολή για τον Αμερικανό πρόεδρο, δίνοντάς του, ωστόσο, τη δυνατότητα να δηλώσει: «Τα καταστρέψατε και εγώ θα σας σώσω. Τελείωσε».

Μετά την παρουσίαση του σχεδίου, ο Νετανιάχου και η ομάδα του προσπάθησαν να εξασθενήσουν ορισμένα από τα σημεία, ειδικά αυτά που αφορούσαν την προοπτική παλαιστινιακού κράτους. Ζήτησαν επίσης την προσθήκη ρήτρας που θα επέτρεπε στο Ισραήλ να επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εάν η Χαμάς παραβίαζε τη συμφωνία, αλλά οι Αμερικανοί τους προέτρεψαν «να σταματήσουν να ψάχνουν παραθυράκια».

Παρά τις αντιρρήσεις, το σχέδιο του Τραμπ επιχείρησε να διασώσει το κύρος του Νετανιάχου: προβλέπει την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία, τον αφοπλισμό της και την αποστρατιωτικοποίηση ολόκληρης της Λωρίδας της Γάζας. Προσωρινή διοίκηση της Γάζας θα αναλαμβανόταν από σώμα Παλαιστινίων τεχνοκρατών υπό την εποπτεία του Τραμπ.

Το κρισιμότερο στοιχείο, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ήταν η ρητορική του Τραμπ στην ανακοίνωσή του: «Εάν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, το Ισραήλ θα έχει την πλήρη υποστήριξή μου για να την εξοντώσει».

