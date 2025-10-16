Νέα αυστηρή προειδοποίηση προς τη Χαμάς απηύθυνε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις εκτελέσεις δεκάδων Παλαιστινίων από αντίπαλες συμμορίες και κατοίκων της Γάζας με την κατηγορία ότι είναι συνεργάτες του Ισραήλ.

«Δεν θα έχουμε άλλη επιλογή από το να μπούμε και να τους σκοτώσουμε» εάν συνεχιστεί η εσωτερική αιματοχυσία στη Γάζα, προειδοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ ανασκευάζοντας την τελευταία δήλωσή του στην οποία είχε μιλήσει για «μέλη συμμοριών».

«Πράγματι, εξουδετέρωσαν μερικές πολύ κακές συμμορίες», είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. «Σκότωσαν αρκετά μέλη συμμοριών. Αυτό δεν με ενόχλησε ιδιαίτερα, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας», είχε πει ο Τραμπ πριν από λίγα 24ωρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπογραμμίζει επίσης σε ανάρτησή του στο Truth Social, ότι η εκστρατεία βίας στη Γάζα που έχει ξεκινήσει η οργάνωση από την έναρξη της εκεχειρίας «δεν ήταν μέρος της συμφωνίας».

