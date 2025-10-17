Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την Παρασκευή θετική στάση απέναντι στην επικείμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Βουδαπέστη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα την υποδεχθεί θετικά μόνο εφόσον συμβάλει στην προώθηση μιας «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία.

«Οποιαδήποτε συνάντηση που προωθεί τη διαδικασία επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία είναι ευπρόσδεκτη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Όλοφ Τζιλ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Η συνάντηση των δύο ηγετών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων δύο εβδομάδων στη Βουδαπέστη. Όπως ανέφερε ο ίδιος, υπάρχει κοινή κατανόηση ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον ότι δεν θα πρέπει να καθυστερήσει περαιτέρω.

«Πράγματι, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες ή λίγο αργότερα. Υπάρχει γενική συμφωνία ότι δεν χρειάζεται να αναβληθεί για πολύ», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα αποτελέσει την πρώτη απευθείας επαφή των δύο προέδρων μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ και αναμένεται να επικεντρωθεί στις προοπτικές ειρηνευτικής διευθέτησης του πολέμου στην Ουκρανία.

