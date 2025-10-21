Μέρος του Λευκού Οίκου κατεδαφίστηκε τη Δευτέρα, καθώς ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή της νέας αίθουσας χοροεσπερίδων που σχεδιάζει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες ανακαινίσεις του ιστορικού κτιρίου εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

«Είμαι ευτυχής που ανακοινώνω ότι άρχισαν οι εργασίες στον Λευκό Οίκο για την οικοδόμηση της νέας, μεγάλης και όμορφης αίθουσας χορού», δήλωσε ο πρόεδρος μέσω Truth Social.

Η αίθουσα, έκτασης άνω των 8.000 τετραγωνικών μέτρων, θα κοστίσει περίπου 250 εκατ. δολάρια και θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 1.000 καλεσμένους. Θα χρησιμοποιείται για επίσημα δείπνα με ξένους ηγέτες, τελετές και εορταστικές εκδηλώσεις, όπως διευκρίνισε ο Τραμπ.

Το νέο κτίσμα θα ανεγερθεί στη θέση της East Wing, εκεί όπου παραδοσιακά βρίσκεται το γραφείο της Πρώτης Κυρίας. Το συγκεκριμένο τμήμα θα «εκσυγχρονιστεί εντελώς» και θα είναι «πιο όμορφο παρά ποτέ αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες», σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η αίθουσα θα χρηματοδοτηθεί από ιδιωτικά κεφάλαια, τα οποία προέρχονται από «γενναιόδωρους πατριώτες, σπουδαίες αμερικανικές εταιρείες και τον ειλικρινώς δικό σας», χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει το ποσό της δικής του συμβολής.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος παρέθεσε δείπνο ως ένδειξη ευχαριστίας προς δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες που ενίσχυσαν οικονομικά την προεδρία του. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft, Palantir, καθώς και του αμυντικού κολοσσού Lockheed Martin.

Από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ φαίνεται να διαμορφώνει τον χώρο σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο. Το Οβάλ Γραφείο έχει ήδη ανακαινιστεί με χρυσές λεπτομέρειες και δύο μεγάλες αμερικανικές σημαίες, θυμίζοντας την αισθητική της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο, στη Φλόριντα.

Ο Λευκός Οίκος λειτουργεί ως επίσημη κατοικία και τόπος εργασίας των Αμερικανών προέδρων από το 1800. Πρώτος που εγκαταστάθηκε εκεί ήταν ο Τζον Άνταμς, ο δεύτερος πρόεδρος των ΗΠΑ.

