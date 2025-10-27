Επέλεξαν να μην απαντήσουν στις ερωτήσεις των ανακριτών και να επικαλεστούν το «δικαίωμα στη σιωπή» οι δύο άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη λεγόμενη «ληστεία του αιώνα» στο Λούβρο. Από το βράδυ του Σαββάτου κρατούνται στα γραφεία της ειδικής υπηρεσίας δίωξης του Παρισιού, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien.

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο είναι γνωστοί στις Αρχές, τα ποινικά τους μητρώα μέχρι σήμερα περιλαμβάνουν κυρίως κλοπές με παραβίαση, εξύβριση και σωματικές βλάβες, χωρίς εμφανή σύνδεση με τα δίκτυα του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι έρευνες, ωφελήθηκαν από πλήθος στοιχείων της εγκληματολογικής υπηρεσίας που συλλέχθηκαν στη σκηνή της ληστείας – μια σκηνή που τις τελευταίες ημέρες έγινε παγκοσμίως διάσημη και πολυφωτογραφημένη. Η ταυτοποίηση του πρώτου υπόπτου, ενός 39χρονου με διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα, προέκυψε από τρίχες που βρέθηκαν μέσα σε κράνος μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθηκε από τους δράστες κατά τη διάρκεια της διαφυγής.

Ο δεύτερος συλληφθείς, με γαλλική υπηκοότητα και καταγωγή από το Μάλι, εντοπίστηκε μέσω του DNA στο κίτρινο γιλέκο που φορούσε όταν χρησιμοποίησε ανυψωτικό μηχάνημα για να φτάσει στις προσόψεις της γκαλερί και να εισέλθει στο εσωτερικό.

Οι συλλήψεις επισπεύστηκαν όταν οι Αρχές διαπίστωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας από τους υπόπτους επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία από το αεροδρόμιο του Roissy. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να είναι αυτοί που μπήκαν στο μουσείο και αφαίρεσαν τα κοσμήματα και οι αστυνομικοί ελπίζουν ότι, αν ακολουθούσουν περαιτέρω τα ίχνη τους, θα μπορούσαν να φτάσουν στο υπόλοιπο «δίκτυο» και πιθανόν στους εντολείς τους.

Παρά τις εκτεταμένες έρευνες, δύο μέλη της ομάδας που περίμεναν έξω από το μουσείο πάνω σε σκούτερ με αναμμένες μηχανές εξακολουθούν να αναζητούνται. Το σημαντικότερο πρόβλημα παραμένει, καθώς, τα κοσμήματα που εκλάπησαν σε ελάχιστα λεπτά την Κυριακή 19 Οκτωβρίου δεν έχουν βρεθεί.

protothema.gr