Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς που έχει ξεσπάσει στην Ουκρανία, καθώς ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το απόγευμα της Παρασκευής ότι ο πιο στενός συνεργάτης του και διευθυντής του γραφείου του, Αντρίι Γερμάκ, παραιτήθηκε.

Μάλιστα, ο Ουκρανός ηγέτης ανακοίνωσε επίσης ανασχηματισμό του προεδρικού του αξιώματος ως αποτέλεσμα της αποχώρησης του Γερμάκ.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στο Telegram. Μαζί με αυτό, ανέφερε τα εξής: «Η Ρωσία θέλει πραγματικά η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας».

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές υπηρεσίες κατά της διαφθοράς πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του Γερμάκ, στο πλαίσιο διερεύνησης ύποπτων οικονομικών συναλλαγών. Ο Γερμάκ δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

cnn.gr