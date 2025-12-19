Σενάρια περί αλλαγών στο υπουργικό συμβούλιο στην Τουρκία είδαν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Sozcu, που επικαλείται τον δημοσιογράφο Μουσταφά Μπαλμπάι, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αντικαταστήσει τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, με τον Πρόεδρο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΜΙΤ), Ιμπραήμ Καλίν.

O λόγος που ο Ερντογάν φέρεται να εξετάζει την εν λόγω κίνηση είναι για να αντιστρέψει το αρνητικό κλίμα που υπάρχει αναφορικά με τον Τούρκο ΥΠΕΞ.

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι κανένας από τους υπουργούς της τουρκικής κυβέρνησης δεν πρέπει να αισθάνεται ασφαλής.

Όταν ο Φιντάν τροφοδοτούσε σενάρια διαδοχής του Ερντογάν

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό ο Χακάν Φιντάν ήταν πρωταγωνιστής στα σενάρια διαδοχής του Ερντογάν που είχαν δει το φως της δημοσιότητας.

Ειδικότερα, η δήλωσή του για τους αμερικανικούς κινητήρες που χρειάζονται τα υπό ανάπτυξη νέα τουρκικά μαχητικά KAAN, σε συνδυασμό με τον διάλογο δημοσιογράφων έξω από τον Λευκό Οίκο, που σχολίαζαν αρνητικά τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ερντογάν με τον Τραμπ, είχαν προκαλέσει αίσθηση στο εσωτερικό της Τουρκίας.

