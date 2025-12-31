Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου Ρομπέρτο Κάρλος, καθώς υπέστη έμφραγμα ενώ βρισκόταν στη Βραζιλία.

Ο 52χρονος Κάρλος θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, έχοντας κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσα από την πρωινή εκπομπή Espejo Público του ισπανικού τηλεοπτικού δικτύου Antena 3, με την παρουσιάστρια Γκέμα Λόπεθ να διακόπτει τη ροή της εκπομπής για να μεταφέρει τις πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον «αέρα» ο δημοσιογράφος και σχολιαστής Κριστόμπαλ Σόρια, ο πρώην διεθνής άσος υποβλήθηκε σε επείγουσα ιατρική επέμβαση.

Όπως έγινε γνωστό, ο Ρομπέρτο Κάρλος βρισκόταν στη Βραζιλία μαζί με τη σύζυγό του και ένα από τα παιδιά του, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο του Σάο Πάολο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Ο θρύλος του ποδοσφαίρου αρχικά μπήκε στο χειρουργείο για επέμβαση που έπρεπε να διαρκέσει 40 λεπτά, αλλά παρατάθηκε σε σχεδόν τρεις ώρες λόγω ενός προβλήματος κατά τη διάρκειά της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής δεν διατρέχει κίνδυνο, παραμένει ωστόσο νοσηλευόμενος για προληπτικούς λόγους και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Τονίστηκε μάλιστα ότι η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Σχολιάζοντας την είδηση, ο Κριστόμπαλ Σόρια εξέφρασε την έκπληξή του, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πρώην αθλητή υψηλού επιπέδου, χωρίς εμφανείς παράγοντες κινδύνου, όπως παχυσαρκία ή επιβαρυμένο τρόπο ζωής. Υπενθυμίζεται ότι ο Ρομπέρτο Κάρλος είναι σήμερα 52 ετών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την οικογένεια ή από εκπροσώπους του πρώην ποδοσφαιριστή, ενώ αναμένονται νεότερα για την πορεία της υγείας του τις επόμενες ώρες.

protothema.gr