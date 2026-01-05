Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι κανείς άλλος εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν πρέπει να αποφασίσει για το μέλλον της Γροιλανδίας, απαντώντας σε δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απόκτηση της τεράστιας περιοχής.

«Επιτρέψτε μου να είμαι ξεκάθαρος σχετικά με τη Γροιλανδία, το μέλλον της Γροιλανδίας είναι για τη Γροιλανδία [και] το Βασίλειο της Δανίας», δήλωσε ο Στάρμερ στο Sky News

Το Sky ανέφερε ότι όταν ρωτήθηκε για την πρωθυπουργό της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν που είπε στον Τραμπ να σταματήσει να απειλεί τη Γροιλανδία, ο Στάρμερ είπε: «Συμφωνώ μαζί της».

