Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους και ένας τρίτος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση αφού παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα που έπληξε σήμερα (15/2) το πρωί το Βαλ Βενί, μέρος του χιονοδρομικού κέντρου Κουρμαγιέ στη βορειοδυτική Ιταλία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη La Repubblica, το δυστύχημα συνέβη γύρω στις 11 το πρωί, με την χιονοστιβάδα να παρασέρνει τους σκιερ, οι οποίοι βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή εκτός πίστας. Στο σημείο έσπευσαν η Ορειβατική Διάσωση της κοιλάδας του Αόστα και οι στρατιώτες της Ορειβατικής Διάσωσης της Οικονομικής Αστυνομίας του Entreves.

Δύο νεκροί

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τους κρατήσουν στη ζωή, ο ένας από τους τρεις έχασε τη ζωή του επί τόπου, ενώ ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του στο Νοσοκομείο.

Ωστόσο, ο τρίτος σκιέρ, ο οποίος είναι σοβαρά τραυματισμένος, διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο Τορίνο. Οι ταυτότητες και οι εθνικότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Βαριά τραυματισμένος ο επιζών

Οι έρευνες συνεχίζονται για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι σκιέρ θαμμένοι κάτω από το χιόνι.

Η κοιλάδα της Αόστα, όπου βρίσκεται το Βαλ Βενί, βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό προειδοποίηση για χιονοστιβάδες επιπέδου τρία σε κλίμακα από το ένα έως το πέντε.

Προειδοποίηση για χιονοστιβάδες

Την Κυριακή, η προειδοποίηση για χιονοστιβάδες στο Valle d’Aosta έφτασε σε βαθμό κινδύνου «σημαντικό» (3 στα 5):

«Οι παλιές συσσωρεύσεις χιονιού που έχουν φέρει οι άνεμοι μπορούν να αποκολληθούν αυθόρμητα ή μετά το πέρασμα ενός μεμονωμένου λάτρη των χειμερινών σπορ», τονίζει η Aineva, η ένωση που παρακολουθεί το χιόνι και προειδοποιεί για τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

cnn.gr