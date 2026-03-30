

Το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα λοίμωξης από τον ιό της γρίπης των πτηνών A(H9N2) σε άνθρωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση/ΕΟΧ καταγράφηκε στην περιοχή της Λομβαρδίας στην Ιταλία, σε ταξιδιώτη που επέστρεψε από χώρα εκτός Ευρώπης όπου ο ιός είχε προηγουμένως εντοπιστεί σε πτηνά.

Ο ασθενής, ο οποίος παρουσιάζει συνυπάρχουσες παθήσεις, νοσηλεύεται σε απομόνωση και λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές δημόσιας υγείας προχώρησαν προληπτικά σε ιχνηλάτηση επαφών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιδημιολογικές και μικροβιολογικές έρευνες για τον αποκλεισμό περαιτέρω μετάδοσης.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα διεθνή δεδομένα, από το 1998 έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 έχουν καταγραφεί 195 ανθρώπινα κρούσματα A(H9N2) παγκοσμίως σε δέκα χώρες της Ασίας και της Αφρικής, εκ των οποίων μόνο δύο ήταν θανατηφόρα. Μέχρι σήμερα δεν έχουν αναφερθεί συρροές περιστατικών ούτε τεκμηριωμένη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ η κύρια πηγή μόλυνσης θεωρείται η άμεση επαφή με μολυσμένα πτηνά ή μολυσμένα περιβάλλοντα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία και την επιδημιολογική εικόνα του ιού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην ΕΕ/ΕΟΧ παραμένει πολύ χαμηλός. Η κατάσταση παρακολουθείται στενά και η αξιολόγηση θα επικαιροποιηθεί εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα.

«Το ECDC συνεχίζει τη συστηματική επιτήρηση της ζωονόσου γρίπης μέσω ανταλλαγής πληροφοριών με διεθνείς εταίρους και συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και το Εργαστήριο Αναφοράς της ΕΕ για τη Γρίπη των Πτηνών για την κατάρτιση τριμηνιαίων εκθέσεων επιδημιολογικής κατάστασης στην Ευρώπη».

Παράλληλα, «έχει ήδη δημοσιευθεί ειδικό πρωτόκολλο για τη διερεύνηση και διαχείριση ανθρώπινων λοιμώξεων από ιούς γρίπης των πτηνών στην ΕΕ/ΕΟΧ, καθώς και πλαίσιο σεναρίων προπανδημικής ετοιμότητας με προτεινόμενα μέτρα δημόσιας υγείας σε περίπτωση εντοπισμού ανθρώπινων κρουσμάτων».