Δώδεκα τόνοι από σοκολάτες KitKat εξαφανίστηκαν στην Ευρώπη την περασμένη εβδομάδα, καθώς κλέφτες άρπαξαν το φορτηγό που τις μετέφερε, ανακοίνωσε το Σάββατο ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé.

Η εταιρεία, δήλωσε ότι το φορτηγό που μετέφερε 413.793 μπάρες από τη νέα της σειρά ξεκίνησε από την κεντρική Ιταλία για να διανεμηθεί η σοκολάτα σε όλη την Ευρώπη, αλλά δεν έφτασε ποτέ στον προγραμματισμένο τελικό προορισμό του στην Πολωνία.

Το όχημα και το φορτίο παραμένουν άφαντα. Η Nestlé δεν αποκάλυψε πού ακριβώς χάθηκε το φορτηγό.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η KitKat ανέφερε ότι οι χαμένες μπάρες μπορούν να εντοπιστούν μέσω ενός μοναδικού κωδικού παρτίδας. Όποιος σαρώσει τους κωδικούς παρτίδας της κλεμμένης σοκολάτας θα λάβει οδηγίες για το πώς να επικοινωνήσει με την KitKat.

«Αν και εκτιμούμε το εξαιρετικό γούστο των δραστών, το γεγονός παραμένει ότι η κλοπή φορτίων αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους», δήλωσε η KitKat.

Η μάρκα προειδοποίησε ότι «η κλοπή μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη KitKat στα ράφια» αναγνωρίζοντας ότι «οι καταναλωτές, δυστυχώς, μπορεί να δυσκολευτούν να βρουν τις αγαπημένες τους σοκολάτες ενόψει του Πάσχα».

