Στην ταυτοποίηση του δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολικό αγώνα χόκεϊ στο Ποουτάκετ, στο Ρόουντ Άιλαντ των Ηνωμένες Πολιτείες, προχώρησαν οι αρχές, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται για τον 56χρονο Ρόμπερτ Ντόργκαν, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε και το όνομα Ρομπέρτα Εσποζίτο.

Ο άνδρας, που φαίνεται να βρισκόταν σε διαδικασία φυλομετάβασης (χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από τις Αρχές) σκότωσε δύο άτομα και τραυμάτισε σοβαρά άλλα τρία προτού δώσει τέλος στη ζωή του.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις σκηνές πανικού που ακολούθησαν τους πυροβολισμούς, με θεατές να τρέχουν προς τις εξόδους και άλλους να προσπαθούν να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

2 dead, 4 injured in shooting at RI school hockey game 💔

Suspect among those killed in tragic attack. pic.twitter.com/vOx0tw3T4b — Apex Glob (@ApexGlob) February 16, 2026

Η αρχηγός της αστυνομίας του Ποουτάκετ, Τίνα Γκονσάλβες, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «έχουμε ταυτοποιήσει το πρόσωπο, τον ύποπτο, με όνομα γέννησης Ρόμπερτ Ντόργκαν» και πρόσθεσε ότι «έχουμε επίσης διαπιστώσει ότι το άτομο χρησιμοποιούσε το όνομα Ρομπέρτα, καθώς και το επώνυμο Εσποζίτο». Η επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητας του δράστη ήρθε λίγες ώρες μετά το αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο παγοδρόμιο Lynch Arena.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο Ντόργκαν ήταν πατέρας τελειόφοιτου μαθητή του North Providence High School που συμμετείχε στο τουρνουά χόκεϊ που διεξαγόταν τη στιγμή της επίθεσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 56χρονος καθόταν αρχικά στις πίσω θέσεις της εξέδρας, στην πλευρά της γηπεδούχου ομάδας, πριν μετακινηθεί προς τα μπροστά και ανοίξει πυρ.

Οι πυροβολισμοί είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μελών της οικογένειάς του, ενώ τρία ακόμη άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών φέρεται να είναι η μητέρα του παιδιού του, η οποία κατέληξε εντός του παγοδρομίου, καθώς και συγγενικό πρόσωπο που υπέκυψε αργότερα στο νοσοκομείο.

JUST IN: Woman claiming to be the daughter of the man who opened fire at a Rhode Island hockey game says he was "very sick."



A local report claims the man may have been "dressed in women's clothing."



"He has mental health issues."pic.twitter.com/OX0GqSQGwx — Collin Rugg (@CollinRugg) February 17, 2026

Μετά την επίθεση, ο Ντόργκαν έστρεψε το όπλο εναντίον του και αυτοκτόνησε επί τόπου, σύμφωνα με την αστυνομία. Γυναίκα που εμφανίστηκε νωρίτερα στο αστυνομικό τμήμα δήλωσε ότι ο δράστης ήταν πατέρας της και ότι «είχε προβλήματα ψυχικής υγείας» και ήταν «πολύ άρρωστος». «Πυροβόλησε την οικογένειά μου και τώρα είναι νεκρός», ανέφερε.

Η Τίνα Γκονσάλβες επαίνεσε έναν «Καλό Σαμαρείτη» που επιχείρησε να σταματήσει την επίθεση. Μάρτυρες υποστήριξαν ότι ο άνδρας, πατέρας άλλου αθλητή, κατάφερε να αφοπλίσει τον Ντόργκαν, ωστόσο ο δράστης διέθετε και δεύτερο όπλο. Και τα δύο πυροβόλα όπλα συνελέγησαν από τις Αρχές.

