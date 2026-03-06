Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τους Αμερικανούς πολίτες για το ενδεχόμενο πιθανών αντιποίνων από το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιθέσεων ακόμη και σε αμερικανικό έδαφος, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να κλιμακώνεται.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το κατά πόσο οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών θα πρέπει να αναμένουν κάποια «απάντηση» από την Τεχεράνη – ακόμη και εντός της αμερικανικής επικράτειας – ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά: «Υποθέτω ναι».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση βρίσκεται σε διαρκή επιφυλακή για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας ότι το ζήτημα της ασφάλειας εξετάζεται συνεχώς. «Νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό όλη την ώρα. Το σκεφτόμαστε συνεχώς και έχουμε προετοιμαστεί. Αλλά ναι, περιμένουμε κάποια πράγματα», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι σε συνθήκες πολέμου υπάρχουν πάντα απώλειες. «Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», δήλωσε.

TIME’s new cover: Trump’s war.



After a strike that killed Iran’s supreme leader, President Trump tells TIME how he made the decision and what comes next. Read it here: https://t.co/lFiFz9y5L9 pic.twitter.com/imIIEuVFPA March 5, 2026

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Time, το οποίο τη συνόδευσε με φωτογραφία που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα με το σύνθημα «Make Iran Great Again».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους στις συγκρούσεις που εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του Ιράν, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.300, στην πλειονότητά τους άμαχοι.

Την ίδια ώρα, η διεθνής κοινότητα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, υπό τον φόβο τρομοκρατικών ενεργειών. Οι Φρουροί της Επανάστασης έχουν προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να στοχοποιηθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εάν διατηρήσουν σιωπηρή στάση απέναντι στον πόλεμο.

Μέχρι στιγμής, η Τεχεράνη έχει απαντήσει στις επιθέσεις εξαπολύοντας εκατοντάδες πυραύλους και χιλιάδες drones εναντίον του Ισραήλ και χωρών του Κόλπου, κλιμακώνοντας περαιτέρω την ένταση στην περιοχή.

Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η σύγκρουση ενδέχεται να εξελιχθεί σε πόλεμο μεγάλης διάρκειας, ενώ η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται αποφασισμένη να αντέξει την πίεση και να επικρατήσει στη σύγκρουση.

