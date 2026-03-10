Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν σε ξενοδοχείο στην παράκτια πόλη της Χρυσής Ακτής στην Αυστραλία, όταν διαδηλωτές προσπάθησαν να εμποδίσουν την αναχώρηση της γυναικείας Εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Ιράν.

Το δραματικό περιστατικό κορυφώθηκε με μια δακρυσμένη παίκτρια να φαίνεται να σύρεται μέσα στο λεωφορείο της ομάδας, ενώ πλήθος διαδηλωτών φώναζε «σώστε τα κορίτσια μας», προσπαθώντας να μπλοκάρει το όχημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες μέρες, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάποια αθλήτρια έκανε το γνωστό σήμα «SOS» με το χέρι -μια κλειστή γροθιά με τον αντίχειρα κρυμμένο μέσα στα δάχτυλα -υπονοώντας ότι αισθάνονται ότι βρίσκονται σε κίνδυνο. Είχε προηγηθεί επίσης και η σοκαρισιτκή στιγμή στην ανάκρουση του εθνικού ύμνου της χώρας όπου οι Ιρανές αθλήτριες επέλεξαν να παραμείνουν σιωπηλές προκαλώντας αντιδράσεις.

Τα τελευταία επεισόδια με την αναχώρηση των αθλητριών σημειώθηκαν έξω από το «Pines Resort» στη Χρυσή Ακτή, όπου διέμενε η ιρανική αποστολή, μετά τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Ασίας. Η ένταση ξέσπασε όταν έγινε γνωστό ότι πέντε παίκτριες της ομάδας είχαν ήδη λάβει ανθρωπιστικές βίζες από τις αυστραλιανές Αρχές, ανοίγοντας τον δρόμο για να παραμείνουν στη χώρα και να ζητήσουν προστασία.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δεκάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο και προσπάθησαν να εμποδίσουν το λεωφορείο της ομάδας να αναχωρήσει. Ορισμένοι κάθισαν μπροστά στο όχημα, ενώ άλλοι ξάπλωσαν στο οδόστρωμα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να καθυστερήσουν την αναχώρηση, φωνάζοντας συνθήματα αλληλεγγύης προς τις παίκτριες.

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο φορτισμένη όταν μια παίκτρια φάνηκε να σέρνεται στο λεωφορείο από συμπαίκτριά της, εμφανώς συγκλονισμένη.

Οι διαδηλωτές εμπόδιζαν το λεωφορείο με τις αθλήτριες

Οι διαδηλωτές κρατούσαν σημαίες με το λιοντάρι και τον ήλιο, το σύμβολο που αποτελούσε την εθνική σημαία του Ιράν επί Σάχη, πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Το πλήθος αποτελούνταν κυρίως από μέλη της ιρανικής κοινότητας της Αυστραλίας και ακτιβιστές που ζητούσαν να δοθεί προστασία στις αθλήτριες.

Τελικά, η Αστυνομία του Κουίνσλαντ επενέβη για να απομακρύνει τους διαδηλωτές και να ανοίξει δρόμο στο λεωφορείο. Ένας άνδρας που καθόταν μπροστά στο όχημα απομακρύνθηκε από αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στη «Daily Mail», ένας διαδηλωτής φέρεται να επιτέθηκε στο λεωφορείο.

Μετά την αποκατάσταση της τάξης, ισχυρή αστυνομική συνοδεία οδήγησε την αποστολή στο αεροδρόμιο της Χρυσής Ακτής. Οι Αρχές είχαν λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας, αποκλείοντας δρόμους γύρω από την περιοχή και χρησιμοποιώντας ακόμη και ελικόπτερο για την επιτήρηση της κατάστασης.

Η κρίση ξεκίνησε λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν η ιρανική ομάδα αρνήθηκε να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο πριν από έναν αγώνα εναντίον της Νότιας Κορέας στο πλαίσιο του τουρνουά. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε ευρέως ως πράξη διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη.

Η αντίδραση στο Ιράν ήταν άμεση και έντονη. Κρατικά μέσα ενημέρωσης και συντηρητικοί σχολιαστές κατηγόρησαν τις παίκτριες ότι πρόδωσαν τη χώρα τους, με έναν σχολιαστή να τις χαρακτηρίζει «προδότριες σε καιρό πολέμου» και να ζητά αυστηρές τιμωρίες.

Ο κίνδυνος για διώξεις από το καθεστώς στο Ιράν

Οι απειλές αυτές προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στις ίδιες τις αθλήτριες όσο και στους υποστηρικτές τους στο εξωτερικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οικογένειες ορισμένων παικτριών στο Ιράν δέχτηκαν πιέσεις και απειλές, γεγονός που έκανε την απόφαση για αίτηση ασύλου ακόμη πιο δύσκολη.

Μέσα σε αυτό το κλίμα φόβου, πέντε παίκτριες -οι Fatemeh Pasandideh, Zahra Ghanbari, Zahra Sarbali, Atefeh Ramazanzadeh και Mona Hamoudi- αποφάσισαν τελικά να ζητήσουν προστασία από την Αυστραλία. Σύμφωνα με τον υπουργό Μετανάστευσης της χώρας, Tony Burke, οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν έπειτα από επείγουσες διαβουλεύσεις με τις αυστραλιανές Αρχές.

«Θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που θέλουν απλώς να είναι ασφαλείς», δήλωσε ο Burke, επιβεβαιώνοντας ότι οι ανθρωπιστικές βίζες εγκρίθηκαν γύρω στη 1:30 τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η επιχείρηση για την προστασία των παικτριών είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ. Σύμφωνα με πηγές, μια ομάδα αθλητριών εγκατέλειψε κρυφά το ξενοδοχείο και μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία υπό την προστασία της Αστυνομίας.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφασή τους φαίνεται πως έπαιξε ένα μήνυμα που έλαβε μία από τις παίκτριες από την οικογένειά της στο Ιράν. Το μήνυμα ήταν λιτό αλλά ξεκάθαρο: «Πρέπει να μείνετε».

Παρά την απόφαση των πέντε παικτριών, η τύχη των υπόλοιπων μελών της ομάδας παραμένει αβέβαιη. Ορισμένες αθλήτριες φέρονται να διστάζουν να ζητήσουν άσυλο, φοβούμενες ότι μια τέτοια κίνηση θα θέσει σε κίνδυνο τις οικογένειές τους που παραμένουν στο Ιράν.

Παράλληλα, πηγές αναφέρουν ότι ορισμένοι αξιωματούχοι που ταξίδευαν με την αποστολή ασκούσαν πίεση στις παίκτριες να επιστρέψουν στη χώρα τους και να μην υποβάλουν αίτηση για προστασία.

Πέντε αθλήτριες θα παραμείνουν στην Αυτραλία

Οι αυστραλιανές Αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι ορισμένες βίζες αξιωματούχων της ιρανικής αποστολής απορρίφθηκαν για λόγους ασφάλειας, αν και δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες λόγω κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη δημόσια μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Σε ανάρτησή του κάλεσε την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στις αθλήτριες, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να τις δεχθούν αν η Καμπέρα δεν το πράξει.

«Η Αυστραλία πρέπει να τους δώσει άσυλο. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγες ώρες αργότερα ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον Αυστραλό πρωθυπουργό, Άντονι Αλμπανέζι, και ότι «πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί».

iefimerida.gr