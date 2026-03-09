Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση σχετικά με την εθνική ομάδα γυναικών ποδοσφαίρου του Ιράν, απευθύνοντας έκκληση προς την κυβέρνηση της Αυστραλίας να μην επιτρέψει την επιστροφή των αθλητριών στη χώρα τους.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η απομάκρυνση της ομάδας από την Αυστραλία και η επιστροφή της στο Ιράν θα αποτελούσε, όπως ανέφερε, «σοβαρό ανθρωπιστικό λάθος».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αθλήτριες κινδυνεύουν σε περίπτωση που επιστρέψουν στο Ιράν και κάλεσε προσωπικά τον πρωθυπουργό της Αυστραλίας να τους χορηγήσει άσυλο.

Στην ίδια ανάρτηση σημείωσε ότι, εφόσον η Αυστραλία δεν προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να τις δεχθούν.

protothema.gr