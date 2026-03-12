Δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό καύσιμο δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα του Ιράκ στον Περσικό Κόλπο μέσα στην τελευταία ώρα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές και στα δύο πλοία και να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας ναυτικός. Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης είναι σε εξέλιξη για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι». Σύμφωνα τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, τον Φαρχάν αλ Φαρτούς, οι αρχές έχουν μέχρι στιγμής απομακρύνει 38 μέλη πληρώματος.

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε πλάνα στα οποία διακρίνεται πλοίο στη θάλασσα από το οποίο υψώνονται πυκνοί καπνοί και φλόγες. Σε κείμενο σε μπάνερ που μεταδιδόταν παράλληλα το δίκτυο αναφέρθηκε στον «θάνατο μέλους του πληρώματος» του ενός από τα δυο πλοία, επικαλούμενο τον Ιρακινό αξιωματούχο.

According to an Iraqi port official, two foreign tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked within the territorial waters of Iraq within the last hour, causing both to catch fire in the Persian Gulf. A total of 25 crewmembers onboard the vessels have been evacuated so far by… pic.twitter.com/xBCHI09Txs March 11, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες από αξιωματούχο λιμανιού στο Ιράκ, δύο ξένα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν ιρακινό fuel oil δέχθηκαν επίθεση μέσα στα χωρικά ύδατα της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στην τελευταία ώρα και είχε ως αποτέλεσμα και τα δύο πλοία να τυλιχθούν στις φλόγες, καθώς εκδηλώθηκαν πυρκαγιές μετά την επίθεση.

Ελληνόκτητο το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια

Σε ελληνική εταιρεία ανήκει το ένα από τα δύο δεξαμενόπλοια που δέχτηκαν επίθεση. Σύμφωνα με το CNN, το πλοία που τυλίχθηκαν στις φλόγες είναι το Zefyros, με σημαία Μάλτας και ιδιοκτησία εταιρείας με έδρα την Ελλάδα, και το Safesea Vishnu, με σημαία Νήσων Μάρσαλ. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ιδιοκτήτης του Safesea Vishnu είναι η αμερικανική εταιρεία Safesea Transport Inc.Το Zefyros ετοιμαζόταν να εισέλθει στο λιμάνι Χορ Αλ-Ζουμπάιρ και μετέφερε συμπύκνωμα για την εταιρεία Basra Gas Company.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, οι 22 υπήκοοι Γεωργίας που αποτελούν το πλήρωμα ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου με σημαία Μάλτας, είναι καλά στην υγεία τους. Στο περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος. Ωστόσο, στο δεξαμενόπλοιο εκδηλώθηκε πυρκαγιά μετά το πλήγμα. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο και τελικά κατασβέστηκε με τη συνδρομή των ιρακινών πυροσβεστικών δυνάμεων και των τοπικών λιμενικών αρχών, που κινητοποιήθηκαν άμεσα στην περιοχή.

Εκκένωση των πληρωμάτων από τις ιρακινές αρχές

Οι ιρακινές αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης και την ασφάλεια των πληρωμάτων. Το Ιχμπαρίγια ανέφερε επίσης πως έχουν διασωθεί στο σύνολο 38 ναυτικοί και ότι οι έρευνες «συνεχίζονται» για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι».

Σύμφωνα με τον Φαρχάν αλ-Φαρτούσι, γενικό διευθυντή της Iraqi Ports Company, οι διασωθέντες από τα δύο τάνκερ είναι όλοι αλλοδαποί. Ο ίδιος πάντως απέφυγε να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τραυματισμούς ή για την έκταση των ζημιών στα πλοία. Μετά την επίθεση, τα λιμάνια διακίνησης πετρελαίου της περιοχής διέκοψαν τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τον αλ-Φαρτούσι.

Το Ιράκ «δείχνει» το Ιράν

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι το Ιράν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι υποβρύχιο drone «ανατίναξε δύο δεξαμενόπλοια στον Περσικό Κόλπο». Νωρίτερα, πηγή ασφαλείας στη Βασόρα είχε δηλώσει στο CNN ότι ένα ιρανικό σκάφος παγιδευμένο με εκρηκτικά εκτιμάται ότι έπληξε τα δύο πλοία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για το περιστατικό.

Ο επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ιράκ, αντιστράτηγος Σάαντ Μάαν, δήλωσε ότι η επίθεση σημειώθηκε εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και τη χαρακτήρισε παραβίαση της ιρακινής κυριαρχίας, τονίζοντας ότι το Ιράκ διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες.

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πλήττεται από «άγνωστο βλήμα» ανοικτά των ΗΑΕ

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε από «άγνωστο βλήμα» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, με αποτέλεσμα να προκληθεί «μικρή πυρκαγιά», χωρίς πάντως να υπάρξουν θύματα, ανακοίνωσε λίγο μετά τις 05:30 (ώρα Κύπρου) η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, η οποία υπάγεται στο πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας.

Ο καπετάνιος του πλοίου, που χτυπήθηκε 35 ναυτικά μίλια (65 χιλιόμετρα) βόρεια από την Τζέμπελ Αλί, νοτιοδυτικά του Ντουμπάι, ενημέρωσε πως όλα μέλη του πληρώματος είναι «σώα», σημείωσε σε ενημερωτικό δελτίο του το UKMTO, προσθέτοντας πως η αποτίμηση των ζημιών εμποδίζεται από το σκοτάδι.

Προηγήθηκαν επιθέσεις σε τρία πλοία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αναφορές ότι τρία πλοία είχαν δεχθεί επίθεση στην ίδια περιοχή.

Σε μία από τις επιθέσεις αυτές προκλήθηκε πυρκαγιά σε πλοίο, γεγονός που ανάγκασε το μεγαλύτερο μέρος του πληρώματός του να το εγκαταλείψει για λόγους ασφαλείας.

Massive oil tanker fire reported in the northern Persian Gulf tonight after an Iranian attack. pic.twitter.com/gEmg4s1Plc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 11, 2026

Οι πληροφορίες για τα περιστατικά αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς θαλάσσιους διαδρόμους παγκοσμίως.

Over the last 36 hours, Iranian forces have carried out 5 likely successful attacks on commercial vessels across the Persian Gulf.



At least 3 vessels have been heavily damaged, with another 3 suffering minor damage. Notably, some of the attacks were carried out by drone boats. pic.twitter.com/BOZ03jlf3c — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 12, 2026

Η G7 εξετάζει συνοδεία πλοίων στον Κόλπο

Την ίδια ώρα, οι ηγέτες της ομάδας των χωρών της G7 — των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Ιταλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας — συμφώνησαν να εξετάσουν την επιλογή παροχής συνοδείας σε εμπορικά πλοία ώστε να μπορούν να πλοηγούνται ελεύθερα στον Περσικό Κόλπο.

Η σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε την Τετάρτη από την Προεδρία της G7, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τους ηγέτες της ομάδας.

Στη συνομιλία συζητήθηκαν οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην άνοδο των τιμών της ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη δήλωση, «σε αυτό το πλαίσιο, έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για να διερευνήσει τη δυνατότητα συνοδείας πλοίων όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ασφαλείας, και αυτό θα συνοδεύεται επίσης από προσεγγίσεις προς τις ναυτιλιακές εταιρείες, τις εταιρείες μεταφορών και τους ασφαλιστές».

protothema.gr