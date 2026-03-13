Την παραίτησή της από την κυβέρνηση της Γροιλανδίας υπέβαλε η υπουργός Εξωτερικών Βίβιαν Μότσφελντ, μετά την αποχώρηση του Σοσιαλδημοκρατικού κόμματος «Σιμούτ», στο οποίο και ανήκει, από τον κυβερνητικό συνασπισμό.

Η παραίτηση της Βίβιαν Μότσφελντ προκάλεσε νέα πολιτική ένταση στη χώρα.

Γροιλανδία: Παραίτηση της υπουργού Εξωτερικών

«Αφού το κόμμα μου εγκατέλειψε τον συνασπισμό, οφείλω και εγώ να αποχωρήσω από τα καθήκοντά μου», δήλωσε η Μότσφελντ σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). Ωστόσο, σημείωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν συμφωνεί με την απόφαση του κόμματός της.

Η Μότσφελντ κατείχε ταυτόχρονα τα χαρτοφυλάκια των Εξωτερικών και της Παιδείας, ενώ προσωρινά τα καθήκοντά της αναλαμβάνει ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Φενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Μότσφελντ είχε βρεθεί στο επίκεντρο των διεθνών επαφών της Γροιλανδίας τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο απόκτησης του αρκτικού νησιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μαζί με τον Δανό ομόλογό της συμμετείχε σε επαφές με την Ουάσιγκτον, ενώ τον Ιανουάριο είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα η κυβερνητική κρίση στη Γροιλανδία να μη χρησιμοποιηθεί από την αμερικανική κυβέρνηση ως αφορμή για νέες εντάσεις.

«Ο συνασπισμός με τα άλλα κόμματα παραμένει, και το έργο που ξεκίνησα θα συνεχιστεί από κάποιον άλλον» ανέφερε, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «δεν θα είναι εύκολο για έναν αρχάριο υπό αυτές τις συνθήκες».

Η κρίση στον κυβερνητικό συνασπισμό

Μετά τις εκλογές της 11ης Μαρτίου 2025, ο πρωθυπουργός Νίλσεν σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού με σχεδόν όλα τα κόμματα που εκπροσωπούνται στο κοινοβούλιο της Γροιλανδίας, το Ινατσιάρτουτ, εξαιρουμένου του κόμματος Ναλεράκ, το οποίο υποστηρίζει την ταχεία ανεξαρτητοποίηση του νησιού από τη Δανία.

Το Σιμούτ, που διαθέτει τέσσερις έδρες στο 31μελές κοινοβούλιο, απειλούσε εδώ και ημέρες ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση. Κατηγορούσε μάλιστα την κυβέρνηση ότι δεν ζήτησε από υπουργούς που είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές της Δανίας να παραιτηθούν προσωρινά από τα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Η Γροιλανδία εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο της Δανίας με δύο έδρες, ενώ οι επόμενες βουλευτικές εκλογές στη χώρα είναι προγραμματισμένες για τις 24 Μαρτίου.

