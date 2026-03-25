Το Ισραήλ φαίνεται να επιταχύνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά στόχων στο Ιράν, με στόχο την καταστροφή όσο το δυνατόν περισσότερων κρίσιμων υποδομών πριν από ενδεχόμενη διπλωματική πρωτοβουλία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, φέρεται να εκφράζει φόβο για την πιθανότητα εκεχειρίας διάρκειας 30 ημερών και έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) να προχωρήσουν σε μαζικά χτυπήματα κατά στόχων στο Ιράν μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Σύμφωνα με δύο ανώτερους Ισραηλινούς αξιωματούχους και δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα τους οποίους επικαλούνται οι New York Times, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι ενδέχεται να ανακοινωθούν σύντομα συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, την Τρίτη (24/3) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έδωσε εντολή να εντατικοποιηθούν οι επιθέσεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες, με στόχο να πληγούν όσο το δυνατόν περισσότερες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με τη στρατιωτική και εξοπλιστική βιομηχανία του Ιράν.

Η απόφαση ελήφθη, αφού η ισραηλινή κυβέρνηση απέκτησε αντίγραφο αμερικανικού σχεδίου 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο φέρεται να έχει διαβιβαστεί στην Τεχεράνη.

Οι τρεις στόχοι που θέλει να πετύχει το Ισραήλ πριν τερματιστεί ο πόλεμος

Η επιτάχυνση των επιχειρήσεων αντανακλά την ανησυχία της ισραηλινής πλευράς ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να ανακοινώσει ανά πάσα στιγμή έναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων πριν το Ισραήλ επιτύχει τους βασικούς του στόχους.

Βασική επιδίωξη του Ισραήλ, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, είναι η εξουδετέρωση της απειλής από τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, η αποτροπή ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, καθώς και η δημιουργία συνθηκών που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη χώρα.

«Εάν δεν επιτευχθούν αυτοί οι τρεις στόχοι, δεν θα είναι δυνατό να τερματιστεί ο πόλεμος», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Μποάζ Μπισμούθ, βουλευτής του κόμματος του Νετανιάχου και πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και άμυνας.

Παρά το γεγονός ότι το αμερικανικό σχέδιο φέρεται να περιλαμβάνει γενικές κατευθύνσεις και αρκετά σημεία παραμένουν ανοιχτά, θεωρήθηκε αρκετά συγκεκριμένο ώστε να προκαλέσει ανησυχία στην ισραηλινή κυβέρνηση και στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι το προτεινόμενο πλαίσιο δεν διασφαλίζει επαρκώς τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και των βαλλιστικών πυραύλων.

Η εντολή για επιτάχυνση των αεροπορικών επιδρομών δόθηκε κατά τη διάρκεια κλειστής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε σε υπόγειο χώρο του στρατιωτικού αρχηγείου στο Τελ Αβίβ, παρουσία κορυφαίων στρατιωτικών αξιωματούχων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας και των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Νετανιάχου: Η χώρα του διευρύνει την “ουδέτερη ζώνη” της στον Λίβανο

Στο μεταξύ, σε μία άλλη εξέλιξη ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του αυτή την ώρα διευρύνει την “ουδέτερη ζώνη” στον Λίβανο για να “απομακρύνει την απειλή των πυραύλων” της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του.

“Δημιουργήσαμε μια πραγματική ζώνη ασφαλείας που εμποδίζει οποιαδήποτε διείσδυση προς τη Γαλιλαία και τα βόρεια σύνορα (του Ισραήλ σ.σ.). Διευρύνουμε αυτή τη ζώνη για να απομακρύνουμε την απειλή των αντιαρματικών πυραύλων και να δημιουργήσουμε μια ευρύτερη ζώνη ασφαλείας”, δηλώνει ο Νετανιάχου σε αυτό το βίντεο.

Απευθυνόμενος σε αξιωματούχους περιοχών στο βόρειο Ισραήλ, οι οποίες ζουν υπό τα αδιάκοπα πυρά της Χεζμπολάχ από τον γειτονικό Λίβανο, ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι “το θέμα της διάλυσης της Χεζμπολάχ παραμένει κεντρικό”.

“Συνδέεται με την παγκόσμια αντιπαράθεση με το Ιράν, η οποία συνεχίζεται παρά τα όσα αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να μεταμορφώσουμε σε βάθος την κατάσταση στον Λίβανο”, πρόσθεσε ο Νετανιάχου.

Tο Ισραήλ θα καταλάβει τον νότιο Λίβανο μέχρι τον ποταμό Λιτάνι, μια περιοχή που ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς αποκάλεσε την Τρίτη “ζώνη ασφαλείας”, διευκρινίζοντας για πρώτη φορά την πρόθεση του Ισραήλ να καταλάβει έδαφος που αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα δέκατο της χώρας.

Η Χεζμπολάχ μπήκε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στις 2 Μαρτίου για να εκδικηθεί τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη.

Έκτοτε, το Ισραήλ διεξάγει μαζικά αντίποινα μέσω μιας μεγάλης εκστρατείας αεροπορικών πληγμάτων στον Λίβανο και χερσαίες επιχειρήσεις σε μια ουδέτερη ζώνη κατά μήκος των συνόρων, που μετρούν ήδη περισσότερους από 1.000 νεκρούς και περισσότερο από ένα εκατομμύριο εκτοπισμένους.

