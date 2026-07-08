Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν τη γενική άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου, μετά τις επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια μέσα και κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κίνηση που αυξάνει την ένταση σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι ενέργειες του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και θα έχουν συνέπειες, ενώ σημείωσε ότι οι διαπραγματευτές εξακολουθούν να εργάζονται καλή τη πίστει για την επίτευξη τελικής συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ασφάλειας ναυσιπλοΐας UKMTO, τρία δεξαμενόπλοια ανέφεραν ότι επλήγησαν από άγνωστα βλήματα τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από την Τεχεράνη ούτε ανάληψη ευθύνης.

Η ανάκληση της άδειας απειλεί να κλονίσει το εύθραυστο πλαίσιο συνεννόησης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων αντιποίνων και περαιτέρω επιδείνωσης του κλίματος στις διαπραγματεύσεις.

Τι προηγήθηκε

Τρία δεξαμενόπλοια ανέφεραν πλήγματα από άγνωστα βλήματα στην περιοχή του Ορμούζ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την ανάκληση της άδειας για πώληση ιρανικού πετρελαίου.

Το Κατάρ κατηγόρησε την Τεχεράνη για επίθεση σε πλοίο μεταφοράς LNG.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο.

Οι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες του Ιράν θα έχουν συνέπειες.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον επιτετραμμένο του Ιράν στην Ντόχα και υπέβαλε επίσημη διαμαρτυρία μετά την επίθεση σε πλοίο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου ενώ έπλεε ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανέφερε ότι παρέδωσε διπλωματική διακοίνωση στον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν, καλώντας την Τεχεράνη να σταματήσει κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και θέτει σε κίνδυνο τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε επίσης την επίθεση σε σαουδαραβικό δεξαμενόπλοιο και κάλεσε το Ιράν να τερματίσει αμέσως πρακτικές που απειλούν τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η νέα ένταση δημιουργεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας και στη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

ΚΥΠΕ