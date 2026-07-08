Με παρέμβασή του στην έναρξη της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο κι ενώπιον της Προέδρου του Κοινοβουλίου, ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης κατήγγειλε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι “τοπικών αρχών” του ψευδοκράτους.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Μαυρίδης ανέφερε:

«Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μια εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 24 Ιουνίου 2026 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Ευρωβουλευτή κ. Ilhan Kyuchyuk, κατά την οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της παράνομης αποσχιστικής οντότητας στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι συμμετείχαν και παρουσιάστηκαν ως δήθεν «Δήμαρχοι», δημιουργώντας την εντύπωση ότι αποτελούν νόμιμες τοπικές αρχές στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου. »

Συνεχίζοντας ο Κύπριος Ευρωβουλευτής τόνισε: «Το γεγονός αυτό συνιστά ωμή παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του διεθνούς δικαίου και υπονομεύει την δεσμευτική νομιμότητα της Ευρ. Ένωσης επί του θέματος, καθώς και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οποιαδήποτε προσπάθεια προώθησης της αποσχιστικής οντότητας στην κατεχόμενη περιοχή της Κύπρου έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας-ΟΗΕ και τις απαράβατες θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών.»

Ο κ. Μαυρίδης επισήμανε επίσης ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο συγκεκριμένος Ευρωβουλευτής έχει αναλάβει και στο παρελθόν ανάλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες επιχειρούν να προσδώσουν πολιτική υπόσταση στην παράνομη αποσχιστική οντότητα.

Καταλήγοντας, κάλεσε την Πρόεδρο του Κοινοβουλίου να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα διασφαλίζοντας ότι παρόμοια περιστατικά δεν θα επαναληφθούν και να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απολύτως σύμφωνες με το διεθνές δίκαιο και τη δεσμευτική νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.