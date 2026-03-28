Ο πόλεμος «δεν έχει τελειώσει ακόμα»: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος με το Ιράν «δεν έχει τελειώσει ακόμα» και ότι οι ΗΠΑ έχουν «άλλους 3.554» στόχους να χτυπήσουν. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους «χωρίς χερσαίες δυνάμεις» και ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να τελειώσει σε 2- 4 εβδομάδες.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν σε συναντήσεις με το Ιράν «αυτή την εβδομάδα» και τόνισε: «Έχουμε μια συμφωνία 15 σημείων στο τραπέζι και αναμένουμε μια απάντηση από αυτούς».

Το Ισραήλ στοχεύει πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν: Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, ενώ αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στο δυτικό Ιράν σκότωσαν τουλάχιστον 20 άτομα, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.ο

Το Ιράν έπληξε το Ισραήλ, όπου αναφέρθηκε ένας επιπλέον νεκρός. Ιρανική επίθεση στη Σαουδική Αραβία, άφησε τραυματίες τουλάχιστον 12 αμερικανούς στρατιώτες ενώ προκλήθηκαν ζημιές σε αεροσκάφη ανεφοδιασμού.

Ενεργειακή κρίση: Ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου, η Τεχεράνη συμφώνησε να επιτρέψει την ανθρωπιστική βοήθεια μέσω του Στενού του Ορμούζ, αποδεχόμενο αίτημα του ΟΗΕ.

Στον Λίβανο, το Υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Το Κουβέιτ ανέφερε επιθέσεις στο λιμάνι Shuwaikh και το λιμάνι Mubarak Al Kabeer στα βόρεια, ενώ επίθεση σε πετρελαϊκή εγκατάσταση ανέφερε το Μπαχρέιν.